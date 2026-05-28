Detectaron irregularidades en más de 150 radares de velocidad ubicados en rutas nacionales

Las cámaras de fiscalización electrónica de velocidad, que fueron creadas con el fin de que se cumplan las velocidades máximas permitidas por seguridad vial, en la Argentina deben cumplir con una serie de requisitos legales: desde estar calibradas anualmente hasta contar con aprobación oficial para poder encontrarse activas, entre otros.

En ese sentido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizó durante enero de este año un relevamiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales a través de sus 39 bases operativas distribuidas en todo el territorio argentino y detectó múltiples irregularidades en el sistema de radares.

Según informó el organismo, actualmente existen 526 cinemómetros autorizados para operar y labrar infracciones en rutas nacionales: 363 equipos fijos y 163 móviles. Sin embargo, parte de esos dispositivos presentaban inconsistencias respecto de las habilitaciones otorgadas.

Del total de cinemómetros, 363 corresponden a equipos fijos Alexander Steamaze - Shutterstock

Del total de radares fijos autorizados, 239 fueron encontrados operando en el lugar para el cual habían sido habilitados, mientras que otros 124 no fueron hallados en el sitio autorizado al momento del relevamiento.

Frente a esta situación, la ANSV comenzó a intimar a las jurisdicciones correspondientes para que informen el estado operativo de esos equipos. En caso de comprobarse que ya no se encuentran funcionando, el organismo avanzará con la baja de las autorizaciones.

De hecho, ya se efectivizaron las primeras bajas: seis radares fijos en Azul, provincia de Buenos Aires; un radar móvil en Exaltación de la Cruz, también en Buenos Aires; y cuatro radares móviles en Dina Huapi, provincia de Río Negro fueron inhabilitados.

Ya se efectivizaron las primeras bajas

Además, la agencia informó que también intimará a aquellas jurisdicciones cuyos equipos tengan verificaciones técnicas vencidas para que regularicen su situación, bajo apercibimiento de revocar las habilitaciones vigentes.

Por su parte, Jota Leonetti, especialista en tránsito, agregó en diálogo con este medio: “Lamentablemente, muchas veces la discusión sobre las fotomultas entre Nación y municipios parece ser un tema de caja y no de seguridad vial. Los radares son muy útiles y generan prevención cuando están ubicados estratégicamente en los puntos negros de siniestralidad”.

“Sin embargo, hay una deuda enorme respecto al retraso en que los municipios informan a los infractores. Son necesarios cambios en la Ley de Metrología para que las empresas de software vial apliquen sistemas encriptados que procesen de forma automática la posible multa y se envíe vía mail al Domicilio Vial Electrónico en menos de 48 horas de cometida la infracción”, agregó Leonetti.

Más de 150 radares sin autorización

Uno de los puntos más relevantes del operativo fue la detección de 152 radares fijos que operaban sin autorización nacional para emitir infracciones en rutas nacionales.

Ante estas irregularidades, la ANSV exigió el cese de utilización de los equipos y el retiro de los dispositivos instalados sin la habilitación correspondiente.

Desde el organismo explicaron que la medida apunta a “ordenar y transparentar” el sistema de fiscalización automática de velocidad y reforzar el rol de la ANSV como autoridad máxima en materia de tránsito y seguridad vial sobre rutas nacionales.

Ningún radar puede operar legalmente en una ruta nacional sin autorización previa Shutterstock - Shutterstock

La intervención de la ANSV está respaldada por la Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008, normativa que establece que ningún radar puede operar legalmente en una ruta nacional sin autorización previa del organismo nacional.

Además, la legislación le otorga a la agencia la facultad de autorizar, fiscalizar y controlar los sistemas automáticos de constatación de infracciones, con el objetivo de garantizar que los dispositivos funcionen de manera transparente, técnica y conforme a derecho.

En paralelo, un reciente fallo de la Corte Suprema ratificó el rol de la ANSV como autoridad competente en materia de radares sobre rutas nacionales, tras un reclamo impulsado por el municipio de Darwin, provincia de Río Negro.

Qué debe tener una fotomulta para ser válida

Para que una infracción por fotomulta sea considerada válida, debe contener información precisa sobre el radar utilizado, como marca, modelo, número de serie, homologación y calibración vigente.

A su vez, el acta debe incluir los datos exactos de la infracción: lugar, fecha, hora, velocidad permitida y velocidad registrada, además de una imagen clara de la patente del vehículo.

Las actas de las infracciones deben incluir la homologación y calibración del radar r.classen - Shutterstock

También tiene que figurar la identificación del operador habilitado, la autoridad que emitió la infracción y el juzgado competente. Otro requisito indispensable es que el control esté correctamente señalizado y que la notificación se realice dentro de los plazos legales establecidos.

Cualquier ciudadano puede consultar la habilitación y autorización de radares fijos y móviles que operan sobre rutas nacionales a través del sitio web oficial de la ANSV.