La exportación sostiene a la industria automotriz, pero la producción sigue a la baja

La industria automotriz argentina profundizó en julio el ajuste de sus niveles de actividad, ya que las terminales produjeron 31.189 vehículos, un 15,8% menos que en junio y un 16% por debajo de las 37.112 unidades fabricadas durante el mismo mes de 2025, según el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

Con ese resultado, la producción acumulada durante los primeros siete meses del año alcanzó las 235.847 unidades, lo que representó una caída interanual del 18%. Entre enero y julio de 2025 se habían fabricado 287.590 vehículos.

La contracción no fue uniforme entre los diferentes segmentos. Si se observa el acumulado, la producción de automóviles descendió un 36,1% en los primeros siete meses, al pasar de 128.358 a 82.056 unidades. En el caso de los utilitarios, la baja fue de 3,4%, con 153.791 vehículos fabricados.

En el caso de los utilitarios la baja fue solo del 3,4%, con 153.791 vehículos fabricados

“El comportamiento de julio refleja la fase de reacomodamiento que atraviesa la industria, donde la producción acomoda sus ritmos al volumen de stock de la cadena y a la dinámica del mercado interno. En este escenario, el verdadero motor del sector sigue siendo el canal exportador, que en julio mostró un crecimiento interanual del 28,3% y se consolida como el sostén de la actividad en el acumulado del año”, destacó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa.

En efecto, las exportaciones mostraron una evolución opuesta a la producción y las ventas internas. Durante julio se enviaron al exterior 23.377 vehículos, un 4,5% más que en junio y un 28,3% por encima del mismo mes de 2025.

Las exportaciones crecieron un 4,5% más que en junio y un 28,3% por encima de julio 2025

Entre enero y julio se exportaron 150.270 unidades, frente a las 147.879 registradas durante el mismo período del año pasado. El incremento acumulado fue del 1,6%. Los envíos del último mes equivalieron al 75% de la producción de julio, mientras que en el acumulado representaron el 63,7% de los vehículos fabricados.

Brasil continuó como el principal destino de la producción nacional, con 96.871 unidades entre enero y julio y una participación del 64,5% sobre las exportaciones. Detrás se ubicaron América Central, con el 13,4%; Perú, con el 7,5%; Chile, con el 5,4%; y Colombia, con el 4,5%.

“Para profundizar el proceso de inserción internacional y ganar escala global con nuestros productos, es indispensable profundizar la agenda de competitividad y generar más y mejores acuerdos con nuestros principales socios comerciales y nuevos mercados”, enfatizó Pérez Graziano.

La planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde fabrica los modelos Hilux, SW4 y Hiace

El titular de Adefa también reclamó una reducción de la carga tributaria en los diferentes niveles del Estado. “Valoramos el impulso de medidas nacionales como la reducción de derechos de exportación, pero se requiere del acompañamiento de provincias y municipios mediante la rebaja de la presión impositiva local y provincial. La acumulación de tasas y gravámenes genera un ‘costo argentino’ que resta competitividad exportadora”, agregó.

La debilidad también se reflejó en las operaciones mayoristas. Las terminales entregaron 34.178 vehículos a la red de concesionarios durante julio, un 22,5% menos que en junio y un 31,9% por debajo del volumen registrado un año atrás.

Las terminales entregaron 34.178 vehículos a la red de concesionarios durante julio

Las ventas mayoristas acumuladas llegaron a 262.307 unidades, con una contracción interanual del 24,9%. Dentro de ese total, las entregas de automóviles bajaron 22,8%, hasta las 187.012 unidades, y las de utilitarios retrocedieron 29,6%, con 75.295 vehículos.

El ajuste fue todavía mayor entre los vehículos de producción nacional. En julio se entregaron 9461 unidades fabricadas en el país, un 33,9% menos que en junio y un 48,8% menos que en el mismo mes de 2025. En los primeros siete meses del año, las ventas mayoristas de unidades nacionales acumularon una caída del 40,9%, al pasar de 133.408 a 78.869 vehículos.