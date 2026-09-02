Toyota publicó los precios para septiembre 2026: los modelos que están más baratos

Con los patentamientos de agosto, Toyota se mantuvo como la automotriz con más ventas en el acumulado del año, con 53.221 unidades. Sin embargo, ese volumen representó una baja del 26,6% frente al mismo período de 2025, de acuerdo con el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En términos generales, el mercado también continuó en retroceso: durante los primeros ocho meses del año se patentaron 385.091 vehículos 0km, lo que representó una caída interanual del 13,3%, según los datos de Acara. En este escenario, los precios y las opciones de acceso cobran especial relevancia a la hora de analizar la oferta de las principales automotrices.

En ese contexto, la automotriz japonesa decidió congelar casi toda su lista de precios para septiembre para mantenerse en la cima, con solo un ajuste del 1% para el Toyota Yaris y del 2% para la Hiace.

Los cinco modelos más baratos de Toyota en septiembre

Con este último ajuste, el Toyota Yaris se mantiene como el modelo más económico de la automotriz nipona. Se trata de un hatchback que se ofrece en la Argentina con distintas versiones y que, en su configuración de entrada, presenta el menor precio de lista de la marca.

Toyota Yaris XS 1.5 CVT: $35.708.000

Toyota Yaris Pedro Danthas

Por su parte, el segundo escalón lo ocupa el nuevo Yaris Cross, su nuevo SUV del segmento B (compacto), que se adentró de lleno en el mercado tras su la lanzamiento comercial oficial.

Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000

El Toyota Yaris Cross se ubicó entre los más baratos de la marca

En el tercer puesto aparece el conocido Toyota Corolla, uno de los pocos sedanes que aún conserva un buen nivel de ventas en el país y que combina producción regional con una amplia oferta de versiones.

uno de los pocos sedanes que aún conserva un buen nivel de ventas en el país y que combina producción regional con una amplia oferta de versiones. Toyota Corolla 2.0 XLI CVT: $44.082.000

Toyota Corolla

Como cuarto modelo más económico aparece la pickup Hilux, líder de su segmento y también del mercado argentino en lo que va del año.

Toyota Hilux DX 4×2 MT (cabina doble): $49.325.000

Toyota Hilux

Y en el quinto lugar vuelve a aparecer un SUV, en este caso, el Corolla Cross, que supo ser el SUV más vendido el año pasado.

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

Toyota Corolla Cross

Entonces, tomando todo el portfolio que la marca ofrece actualmente en la Argentina, y las versiones de entrada de gama de cada modelo, los precios quedan así: