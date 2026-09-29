Llega una nueva moto a la Argentina pensada para manejar en ruta y en la ciudad

Bajaj, una de las marcas con las que cuenta el Grupo Corven, amplió su gama en la Argentina con el lanzamiento de la Dominar 250 UG2, una nueva evolución de su modelo touring de 250 cc que ahora incorpora más tecnología, equipamiento y confort. La propuesta apunta tanto al uso urbano como a viajes de media y larga distancia y se posiciona como una alternativa de acceso a la familia Dominar.

La nueva versión está equipada con un motor monocilíndrico de cuatro tiempos, cuatro válvulas, distribución DOHC y refrigeración líquida, con una cilindrada de 249 cc: entrega 27 CV a 8500 rpm y 23,5 Nm de torque a 6500 rpm y está asociado a una caja de seis velocidades, inyección electrónica y embrague antirrebote.

El motor eroga 27 CV a 8500 rpm y 23,5 Nm de torque a 6500 rpm

Uno de los principales cambios está relacionado con la electrónica. La Dominar 250 UG2 incorpora cuatro modos de manejo: Road, Rain, Sport y Off Road, que permiten modificar la respuesta de la moto según las condiciones de conducción. También cuenta con acelerador electrónico y control de tracción, dos recursos que complementan la configuración de la motocicleta y buscan brindar una respuesta más controlada en diferentes escenarios.

El equipamiento tecnológico se completa con un tablero digital con conectividad Bluetooth y navegación GPS giro a giro, además de iluminación Full LED y un puerto USB para la carga de dispositivos. De esta manera, la propuesta suma herramientas pensadas especialmente para quienes utilizan la moto para realizar recorridos más extensos.

El modelo cuenta con un tablero digital

En cuanto a la parte ciclística, utiliza una horquilla delantera invertida y un monoamortiguador trasero Nitrox. Las ruedas están equipadas con llantas de aleación y neumáticos sin cámara, con medidas 100/80-17 en el eje delantero y 130/70-17 en el trasero. Esta configuración se complementa con una distancia entre ejes de 1.453 mm, mientras que el largo total es de 2.156 mm, el ancho de 836 mm y el alto de 1.112 mm.

Para el sistema de frenado dispone de ABS de doble canal. En el tren delantero utiliza una pinza de doble pistón asociada a un disco de 300 mm, mientras que atrás cuenta con una pinza de un pistón y un disco de 230 mm. El sistema suma así un elemento de seguridad tanto para la circulación cotidiana como para los recorridos de mayor distancia.

La moto también incorpora un tanque de combustible de 13 litros, una capacidad que acompaña su orientación hacia los recorridos de mayor distancia. A su vez, el peso en vacío declarado es de 180 kg, mientras que la configuración de las suspensiones y los neumáticos sin cámara completa el conjunto destinado a distintos tipos de uso.

El precio de la Dominar 250 UG2 es de $7.150.990, está disponible en colores rojo y negro y cuenta con una garantía de 24 meses o 30.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

La llegada de esta variante amplía la familia Dominar en el mercado local. En julio pasado, la marca había presentado la Dominar 400 UG2, la actualización de su modelo de mayor cilindrada, también con una orientación hacia los viajes y la incorporación de tecnología y equipamiento.