Traen una nueva marca china de motos con diseño vintage

El mercado de las motos en la Argentina, que no para de crecer mes a mes en ventas (con una alta incidencia de los modelos de baja cilindrada) suma un nuevo jugador. Se trata de Benda, una marca china fundada en 2016 que llegó al país bajo la representación del Grupo La Emilia, que cuenta con más de tres décadas en el sector y que, en esta primera etapa, desembarca con dos modelos de media cilindrada.

En este sentido, el Director Comercial Motos del Grupo La Emilia, Pablo Di Lella, expresó: “La llegada de Benda al Grupo La Emilia nos permite incorporar una propuesta distintiva dentro de un segmento muy específico; con productos que se destacan por su diseño, tecnología y personalidad. La nueva marca complementa a la perfección nuestra oferta actual de productos y amplía las alternativas de elección para los usuarios argentinos que buscan dar el salto de calidad y prestaciones hacia la media cilindrada”.

Así luce el modelo llamado Chinchilla 500 Alberto Cervetti

La firma desembarca con dos modelos de 500 cc: la Chinchilla 500 y la Napoleon Bob 500, ambas comparten motorización y equipamiento tecnológico, aunque presentan diferencias en su diseño y configuración, con propuestas orientadas a distintos perfiles de usuarios.

Como se mencionó previamente, Benda se fundó en 2016 en Hangzhou, China, y cuenta con equipos de diseño e ingeniería distribuidos entre China y Europa. Además, desarrolla sus propias plataformas motrices, por lo que su llegada al mercado local se enmarca en una estrategia de expansión internacional.

¿Cómo son las dos motos de Benda?

Chinchilla 500

Por un lado, la Chinchilla 500 es la alternativa custom roadster de la marca. Se distingue por un diseño robusto, tanque de combustible con forma de lágrima, neumáticos anchos y manillar Drag Bar. La propuesta apunta a combinar comodidad y versatilidad, con un asiento biplaza.

En materia mecánica, equipa un motor bicilíndrico en V (V-Twin) de 475,6 cc, que entrega una potencia de 46,94 Hp a 9000 rpm y un torque de 42 Nm a 7200 rpm. Está asociado a una caja de seis marchas, transmisión por correa y embrague antirrebote. Cuenta con inyección electrónica (EFI), distribución DOHC y refrigeración líquida.

La Chinchilla 500 cuenta con un asiento para el conductor y otro para un acompañante

En cuanto a la parte ciclo, incorpora una horquilla invertida en el tren delantero y amortiguador doble en el trasero, con frenos a disco en ambas ruedas y sistema antibloqueo ABS. Las llantas son de aleación, con neumáticos de medidas 150/80-16 adelante y 180/65-16 atrás.

Entre sus elementos de equipamiento se destacan el control de tracción (TCS), la iluminación Full LED con luces diurnas DRL y el tablero digital. Además, declara un peso de 215 kg, una altura de asiento de 705 mm y un tanque de combustible con capacidad para 16 litros. Su distancia entre ejes es de 1550 mm y sus dimensiones son de 2220 mm de largo, 890 mm de ancho y 1150 mm de alto.

El precio de lanzamiento es de $14.750.000.

Napoleon Bob 500

Por otro lado, la Napoleon Bob 500 adopta una estética bobber, con una configuración monoplaza y una impronta más marcada. Entre sus rasgos distintivos se encuentran el asiento flotante, el manillar Flying Wing y una horquilla carenada de estilo Springer, además de un diseño de inspiración industrial.

En materia mecánica, equipa también un motor bicilíndrico en V (V-Twin) de 475,6 cc, que entrega una potencia de 46,94 CV a 9000 rpm y un torque de 42 Nm a 7200 rpm, acoplado a la misma caja que la Chinchilla 500.

La Napoleon Bob 500 cuenta únicamente con un asiento para el conductor, sin plaza para un acompañante

Al igual que la Chinchilla 500, la Napoleon 500 incorpora, en cuanto a la parte ciclo, una horquilla invertida en el tren delantero y un monoamortiguador trasero, con frenos a disco en ambas ruedas y sistema antibloqueo ABS. Las llantas son de aleación, con neumáticos de medidas 150/80-16 adelante y 180/65-16 atrás.

En materia de equipamiento, también comparte con la Chinchilla 500 el control de tracción (TCS), la iluminación Full LED con luces diurnas DRL y el tablero digital. Además, declara un peso de 215 kg, una altura de asiento de 695 mm y un tanque de combustible con capacidad para 16 litros.

De esta manera, la principal diferencia entre ambas propuestas está en su concepción. Mientras que la Chinchilla 500 prioriza la versatilidad y la posibilidad de viajar con acompañante, la Napoleon Bob 500 apuesta por una configuración individual y una estética más llamativa.