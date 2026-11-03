Las ventas de autos usados volvió a caer en octubre y acumula una baja del 4,1% en el año

El mercado de autos usados volvió a registrar números negativos en octubre y profundizó la caída que acumula en lo que va del año. El mes pasado se comercializaron 162.796 vehículos, un 2,1% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían concretado 166.285 operaciones, según el último informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

La comparación mensual también mostró un retroceso. Frente a septiembre, cuando se habían vendido 170.768 unidades, las transferencias disminuyeron un 4,67%.

De esta manera, entre enero y octubre se comercializaron 1.537.248 vehículos usados en todo el país, lo que representa una baja del 4,1% respecto de las 1.602.941 unidades registradas en los primeros diez meses del año pasado.

“Octubre mostró que el mercado del auto usado tuvo pequeñas bajas en sus tres variantes. Pero las 162.796 unidades comercializadas en el mes y las 1.537.248 vendidas en lo que va del año muestran que el sector sigue traccionando”, señaló Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

Entre enero y octubre se comercializaron 1.537.248 vehículos usados en todo el país, lo que representa una baja del 4,1% Santiago Filipuzzi - LA NACION

Más allá de la caída de las operaciones, el directivo destacó un cambio en la distribución geográfica de las ventas. “El interior sigue siendo el motor, motivado por el impulso de las economías regionales como la minería o el agro, en contraste con el AMBA, que históricamente concentraba la mitad de las operaciones comerciales”, explicó.

A pesar de esto, el comportamiento no fue uniforme. Tucumán encabezó el crecimiento mensual, con una suba del 10,76% respecto de septiembre, seguida por Salta (3,41%), Santa Cruz (1,97%) y Tierra del Fuego (0,56%). Fueron las únicas cuatro jurisdicciones que registraron aumentos. En el acumulado anual, en tanto, solamente tres provincias muestran resultados positivos frente a 2025: Santiago del Estero (6,99%), Jujuy (2,52%) y San Juan (1,38%).

El interior del país concentra el crecimiento de las transferencias Santiago Filipuzzi - LA NACION

Qué está pasando con los precios de los autos usados

Otro de los factores que atraviesa el mercado es el reacomodamiento de los precios. Según Lamas, los valores de lista de los autos 0km vienen evolucionando, en términos generales, por debajo de la inflación, mientras que los descuentos aplicados en las operaciones efectivas generan una presión adicional sobre las cotizaciones de los usados.

Esta dinámica obliga a los vendedores a revisar sus pretensiones para mantenerse competitivos frente a las alternativas disponibles en el mercado. “Se han corregido bastante, pero todavía queda un recorrido por hacer, sobre todo con el público particular, al que le cuesta mucho entender esa dinámica, y es lógico”, sostuvo el representante de la CCA.

Para el secretario de la CCA, los vendedores deben revisar sus pretensiones en este nuevo contexto de mercado SHUTTERSTOCK - Shutterstock

A esto se suma la mayor oferta de vehículos importados, especialmente de origen chino, con nuevas tecnologías híbridas y eléctricas. Para Lamas, su llegada amplió las posibilidades de elección de los compradores y modificó la dinámica de un mercado que históricamente estuvo concentrado en pocas marcas.

Los 10 autos usados más vendidos en octubre

En cuanto a los modelos más elegidos, el Volkswagen Gol y Gol Trend mantuvieron el liderazgo, con 8632 operaciones, seguidos por la Toyota Hilux, con 6192 unidades. Las pickups volvieron a mostrar su peso en el mercado de segunda mano con la Ford Ranger y Volkswagen Amarok ocupando el tercer y cuarto puesto, respectivamente. El ranking completo quedó conformado de la siguiente manera:

Volkswagen Gol y Trend: 8632 unidades

8632 unidades Toyota Hilux: 6192

6192 Ford Ranger: 4523

4523 Volkswagen Amarok: 4517

4517 Chevrolet Corsa y Classic: 4473

4473 Peugeot 208: 3601

3601 Ford EcoSport: 3211

3211 Toyota Corolla: 3176

3176 Ford Ka: 2869

2869 Fiat Palio: 2860