Lanzan un exclusivo SUV inspirado en “Stranger Things”, la popular serie de Netflix

Los autos no sólo suelen ser elegidos por su mecánica, sino que el diseño y la estética también se llevan gran parte del protagonismo. Por eso, cada tanto las automotrices se permiten salir del molde y apostar por ediciones especiales que conectan con el público desde lo visual y lo cultural. Fiat es un ejemplo reciente de esta tendencia, ya que lanzó una versión muy particular del Pulse Abarth inspirada en Stranger Things, la exitosa serie de Netflix.

Esta edición limitada rinde homenaje a la quinta y última temporada de la producción, una de las más vistas de la plataforma, y busca trasladar parte de ese universo a la estética de este Sport Utility Vehicle (SUV).

La garantía es de tres años o 100.000kms (lo que ocurra primero)

Sobre la base del Abarth, Fiat desarrolló una serie especial que combina la impronta deportiva del escorpión con una ambientación que remite al clima enigmático y ochentoso de Hawkins, el pueblo ficticio de la serie. Por tanto, el resultado es un modelo pensado para fanáticos y para quienes disfrutan de propuestas con personalidad marcada.

La exclusividad también se expresa en los detalles. Cada unidad del Pulse Abarth Stranger Things incorpora una chapa identificatoria única que certifica su origen y lo posiciona como pieza de colección. A esto se suma una placa especial en el motor, un guiño adicional que refuerza su carácter singular dentro del universo Fiat y que anticipa que no se trata de un SUV más, sino de una edición diseñada para destacar, según informó el Grupo Stellantis.

Alternativa en color Negro Vulcano

Los cambios en su diseño exterior remiten a la reconocida cinematografía potenciando el espíritu deportivo de Abarth. Uno de ellos es la adopción del decal lateral que simula las garras del monstruo icónico de la serie, el Demogorgon.

La exclusiva versión tiene cambios en el diseño interior y exterior, pero no en la mecánica

En esta oportunidad, el primer SUV de la marca del escorpión en el mundo conserva su motor turbo T270 que le permite alcanzar los 100 km/h en 8,5 segundos y una velocidad máxima de 210 km/h, así como otras de sus cualidades técnicas, para darle lugar a un rediseño exclusivo.

El interior cuenta con varios guiños a la serie

En su interior, mantiene el nuevo diseño de los tapizados, pero incorpora en el respaldo el logo de la serie en color rojo. A su vez, estas unidades limitadas poseen nuevos zócalos de puerta exclusivos y detalles ocultos también puertas adentro.

La versión incorpora en el respaldo el logo de la serie en color rojo

La gama de colores disponible para esta edición especial incluye dos opciones bien contrastadas: Rojo Montecarlo en configuración bitono y Negro Vulcano.