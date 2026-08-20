Lanzan un sedán de lujo con un motor más potente y tres pantallas delanteras

El segmento de lujo tiene un nuevo estreno. Audi lanzó en la Argentina la novena generación del sedán A6, un vehículo ejecutivo y premium que busca un lugar destacado en su nicho y mercado.

Se trata de una unidad con historia, pues desde su concepción logró comercializar cerca de diez millones de unidades en todo el mundo. La presentación se llevó a cabo en el concesionario Norden, en San Isidro, en el marco de una experiencia inmersiva con música acorde a la talla del auto que se presenta.

Pero más allá del glamour de su llegada, el nuevo A6 llega con novedades, especialmente en lo que a tecnología y motorización respecta. Importado desde Alemania, se fabrica en la planta de Neckarsulm y porta faors Matrix LED y luces traseras OLED, ya característica fija en los lanzamientos de la marca, totalmente personalizables.

Tres pantallas componen al interior, dos orientadas al conductor y una dedicada al acompañante

Según se informó durante el lanzamiento, una de las novedades tiene que ver con los “nuevos parámetros de eficiencia aerodinámica”. Tal y como explican desde Audi, tiene un coeficiente de 0,23, alcanzando el título del “vehículo de combustión más aerodinámico de la historia de Audi”.

Más que un número, su implicancia se evidencia en el manejo. Tiene menor ruido percibido en el habitáculo y un mayor rendimiento no sólo de combustible sino al momento de manejar a altas velocidades.

Y si de manejo se trata, la evolución también aparece bajo el capot. Ahora llega con un motor V6 3.0 TFSI que desarrolla 367 CV de potencia y 550 Nm de torque, todo esto asociado a una transmisión tipo S tronic automática de siete velocidades y tracción integral quattro. La velocidad máxima está limitada a 250 km/h y logra el 0 a 100km/h en 4,7 segundos.

En el interior, por su parte, llega con una propuesta íntegramente digital. Allí aparece un instrumental de 11,9″ junto con una multimedia de 14,5″, ambas orientadas hacia el conductor y compatibles con Android Auto y Apple CarPlay. Se incorpora, también, una pantalla extra de 10,9″ para el acompañante, Head-Up Display, carga inalámbrica para celulares y conexiones tipo USB-C.

Completa el equipamiento interior un sistema de sonido Bang & Olufsen con 16 altavoces y 685 vatios de potencia, asientos deportivos eléctricos calefaccionables, techo panorámico de cristal con regulación de transparencia y el paquete deportivo S-Line en los detalles de todo el auto, presente también en recientes lanzamientos de la marca.

Acelera de 0 a 100km/h en 4,7 segundos

En cuanto a seguridad, llega con varias asistencias a la conducción, de las cuales fueron informadas el control de velocidad crucero adaptativo con asistencia evasiva, frenado autónomo de emergencia delantero y trasero, asistente de mantenimiento de carril, punto ciego, cámaras perimetrales y sistema de asistencia asistido.

Durante la presentación, fue Conrado Wittstatt, gerente general de Audi Argentina, quien hizo especial énfasis en los cambios en la suspensión respecto a la generación anterior, las llantas de 20″ y los paquetes de diseño y tecnología del nuevo A6.

“Refleja la visión de futuro de Audi: una mirada en la que la tecnología no sólo se percibe, sino que se siente; en la que el diseño se transforma en emoción y cada detalle expresa una nueva forma de entender el negocio”, comentó.

El precio informado para el Audi A6 es de US$123.100.