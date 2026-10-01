Bajan las patentes en CABA: qué autos pagarían menos a partir de 2027

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un cambio en el esquema del impuesto a las patentes que comenzará a regir a partir de 2027. Según informó la administración porteña, seis de cada 10 vehículos pagarán menos que este año, mientras que el resto mantendrá el mismo monto y ninguno tendrá un aumento. A esto se suma que 152.000 autos dejarán de pagar el tributo debido a que la exención por antigüedad se modificará de 25 a 20 años.

Los cambios forman parte del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que el Gobierno porteño prevé presentar en la Legislatura. El esquema anunciado contempla una modificación de los tramos de valuación fiscal y de las alícuotas utilizadas para calcular el impuesto.

De acuerdo con las cifras difundidas por la administración de Jorge Macri, sobre un parque de 1.630.000 vehículos, 824.000 pagarán menos, otros 654.000 abonarán el mismo monto que en 2026 y unos 152.000 quedarán directamente exentos por antigüedad.

Entre los ejemplos difundidos por la Ciudad en su comunicado oficial, un Renault Kwid 2025 pasaría de pagar $134.300 por boleta bimestral a $72.000; un Peugeot 208 2023, de $136.500 a $87.800; y un Fiat Cronos 2020, de $110.900 a $56.800. En cambio, un Volkswagen Gol 2014 mantendría una boleta de $17.600.

¿Cómo quedarían las cuotas para cada auto?

Para saber cómo impactará el cambio en cada vehículo, primero hay que conocer su valuación fiscal, que es el valor que utiliza la Ciudad para calcular el impuesto y no necesariamente coincide con el precio de mercado. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) permite consultar ese dato a partir del dominio y otros datos del automotor.

Con esa valuación como referencia, en 2027 el esquema para automóviles, camionetas rurales, 4x4, microcoupés, motocicletas, motonetas, ambulancias, autos fúnebres, casas rodantes y trailers queda dividido en los siguientes tramos (las cuotas del impuesto automotor son bimestrales):

Hasta $7.460.000: cuota fija de $0 y alícuota del 1,5%.

cuota fija de $0 y alícuota del 1,5%. Más de $7.460.000 y hasta $14.100.000: cuota fija de $111.900 y alícuota del 2% sobre el excedente de $7.460.000.

cuota fija de $111.900 y alícuota del 2% sobre el excedente de $7.460.000. Más de $14.100.000 y hasta $18.700.000: cuota fija de $244.700 y alícuota del 2,5% sobre el excedente de $14.100.000.

cuota fija de $244.700 y alícuota del 2,5% sobre el excedente de $14.100.000. Más de $18.700.000 y hasta $26.100.000: cuota fija de $359.700 y alícuota del 3% sobre el excedente de $18.700.000.

cuota fija de $359.700 y alícuota del 3% sobre el excedente de $18.700.000. Más de $26.100.000 y hasta $32.500.000: cuota fija de $581.700 y alícuota del 3,5% sobre el excedente de $26.100.000.

cuota fija de $581.700 y alícuota del 3,5% sobre el excedente de $26.100.000. Más de $32.500.000 y hasta $40.000.000: cuota fija de $805.700 y alícuota del 4% sobre el excedente de $32.500.000.

cuota fija de $805.700 y alícuota del 4% sobre el excedente de $32.500.000. Más de $40.000.000 y hasta $46.000.000: cuota fija de $1.105.700 y alícuota del 4,5% sobre el excedente de $40.000.000.

cuota fija de $1.105.700 y alícuota del 4,5% sobre el excedente de $40.000.000. Más de $46.000.000: cuota fija de $1.375.700 y alícuota del 5% sobre el excedente de $46.000.000.

Así quedaron configurados los escalones junto a sus alícuotas

Entonces, para saber qué ocurrirá con un auto particular hay que comparar la liquidación correspondiente a 2026 con la que resulte de este nuevo esquema para 2027.

Los cambios en las alícuotas

El cambio más importante está en la estructura de los tramos. En el esquema que rige este año, el primer límite es de $7.460.000 y luego los cortes están en $17.155.000, $26.850.000, $36.550.000, $50.350.000 y $73.100.000, con alícuotas efectivas que llegan hasta el 4,8%.

Para 2027, en cambio, se amplía la segmentación y los cortes pasan a ser $7.460.000, $14.100.000, $18.700.000, $26.100.000, $32.500.000, $40.000.000 y $46.000.000. De esta manera, el esquema pasa de siete a ocho tramos.

También cambian las alícuotas: para los vehículos con una valuación fiscal de hasta $7.460.000, la tasa baja de 1,6% en 2026 a 1,5% para el año próximo. A partir de allí, la nueva escala establece tasas de entre 2% y 5% sobre el excedente del límite mínimo de cada tramo.

Por ejemplo, el rango que en 2026 llegaba hasta $17.155.000 con una alícuota efectiva del 2,5%, en 2027 se divide en dos: hasta $14.100.000 se aplica una tasa del 2% y hasta $18.700.000, del 2,5%.

El último tramo también cambia: en 2026 comenzaba en $73.100.000 (o más) y tenía una alícuota efectiva del 4,8%, mientras que en 2027 comienza en $46.000.000 y aplica una tasa del 5% sobre el excedente.

Desde 2027 los vehículos de 20 años o más quedarán exentos del impuesto Shutterstock

También cambiaría la antigüedad para quedar exento: desde 2027 los vehículos de 20 años o más quedarán exentos del impuesto, frente a los 25 años que se exigían hasta ahora. Según el Gobierno porteño, este cambio alcanzará a unos 152.000 vehículos.

Por su parte, los vehículos eléctricos continuarán exentos, mientras que los híbridos mantendrán el esquema vigente: exención durante los primeros 24 meses y luego una incorporación progresiva al pago del impuesto hasta llegar al 100% a partir del sexto año.

El proyecto ya fue enviado a la Legislatura porteña y deberá ser aprobado para empezar a regir conforme a lo destacado anteriormente.