Se realizó el Travel Fest, uno de los eventos adventure más importantes del país

Por tercer año consecutivo se realizó el Travel Fest 2026, un encuentro dedicado a los fanáticos de las motos, los viajes y la aventura, que tuvo lugar del 24 al 26 de abril en el Enduro Park, en la provincia de Buenos Aires. El evento funcionó como un punto de reunión para entusiastas y marcas del sector, en un formato que combinó exhibición, pruebas dinámicas y actividades al aire libre.

En ese contexto, distintas marcas aprovecharon el espacio para mostrar sus novedades en un sector que no paró de sumar lanzamientos en todos sus segmentos en los últimos meses, así como también en este encuentro.

Según los organizadores, en las ediciones anteriores participaron más de 40 marcas vinculadas a distintos rubros (desde motos y accesorios hasta indumentaria, turismo y servicios) y asistieron más de 6000 personas. Además, se realizaron cientos de pruebas de manejo en circuitos preparados especialmente para cada tipo de vehículo.

La propuesta incluyó también charlas, talleres y presentaciones, en un entorno que buscó integrar la experiencia de uso con el contacto con la naturaleza. En paralelo, hubo espacios dedicados a gastronomía, camping y actividades recreativas.

Este año hubo una mayor convocatoria que en la edición anterior

En el marco de esta nueva edición, LA NACION dialogó con referentes de distintas marcas para analizar el presente del mercado de las dos ruedas en la Argentina y conocer cuáles fueron las principales tendencias y lanzamientos esperados para este año.

Una industria que registra un gran presente

El mundo de las dos ruedas arrancó un gran año con un récord histórico de patentamientos en marzo, que permitió alcanzar un acumulado de 218772 unidades en los primeros tres meses del año, según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En esa línea, Alan Meller, accionista del Grupo La Emilia, un grupo que tiene como marca insignia a Motomel, se refirió al evento: “Es un evento que está empezando a marcar agenda en lo que es el mundo de la moto en la Argentina. En este lugar, lo que tiene de bueno es que se pueden probar las motos y eso es positivo. Además, está enfocado en lo adventure, que es la categoría que más viene creciendo y que, por definición, al argentino le gusta mucho. Es un combo perfecto”

Y agregó: “Acá podemos escuchar al consumidor, vemos dónde están las oportunidades; creo que lo más importante es entender al consumidor". De hecho, en diálogo con este medio anticipó que están próximos a traer una nueva marca a la Argentina.

Al evento asistió Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026

Iván Alejo Rodrigues, gerente de marketing de Yamaha Motor Argentina, en la primera participación de la marca en el evento, señaló: “Es muy bueno estar de vuelta en contacto con los consumidores, ya completando todo el line-up. Hoy tenemos muchas más opciones de producto que un tiempo atrás. El estar al aire libre, el contacto con la tierra y poder dar opciones de producto es una gran satisfacción”.

Y agregó: “Hoy la moto como medio de movilidad es una oportunidad: encuentran una forma de poder moverse de manera barata, evitar el tráfico y el transporte público, y también como herramienta de trabajo. Está difícil llegar a un primer auto y hay una gran distancia con la primera moto; entonces la moto se fortalece y da oportunidades”.

Hubo un espacio para que los asistentes del interior pudieran acampar

En el evento también se aprovechó para hablar de distintas herramientas de acceso a la compra de una moto, como el plan de ahorro, en el que Yamaha fue pionera.

En ese sentido, Roque Agustín Romano, gerente comercial de plan de ahorro de Yamaha, afirmó: “Hoy el 10% de lo que facturamos es plan de ahorro, una herramienta nueva. Cada vez hay más personas que eligen el plan. A lo mejor una persona que hoy no tiene el dinero para adquirirlo se mete en un plan de ahorro y es una herramienta válida. La mitad de lo que vendemos a través del plan es MT-03: son clientes que aspiran a tener una moto aspiracional. El funcionamiento es igual al de los autos, pero depende de la estrategia comercial de cada marca. Financiamos el 100% del producto en 60 cuotas, con grupos de 120 personas. La industria se va a expandir porque hay competidores que se van a sumar a esta herramienta también”.

Por su parte, Lourdes Duran, Brand Manager de Zanella, una marca que tuvo un cambio de identidad el año pasado, señaló: “Es la primera vez que la marca está presente en este evento, que es el más importante en cuanto al mundo de la moto y la aventura; un mundo súper interesante, así que estamos contentos de estar con las tres marcas: Zanella, la submarca Ceccato y Motori, que vino a explorar este nuevo segmento”.

En el evento se vendían accesorios para motos

El Travel Fest, además de ser un escenario de prueba y de lanzamientos, también fue el marco para la presentación de nuevas tecnologías, como la de Honda.

En ese contexto, desde la marca destacaron: “Participar de un evento como éste representa una oportunidad clave para seguir fortaleciendo el vínculo con nuestros usuarios en un entorno donde la experiencia es protagonista. Por ello, decidimos presentar allí nuestra nueva tecnología E-Clutch, aplicada por primera vez al modelo XL750 Transalp, acercando de forma directa esta innovación que amplía los límites de la conducción y hace cada recorrido más intuitivo, seguro y disfrutable. Además, este tipo de encuentros nos permite estar en contacto directo con la experiencia real de los motociclistas, escuchar sus percepciones y validar nuestras propuestas en uso concreto”.

Micaela Fernandes da Cruz, Brand Manager de CFMoto en la Argentina, una marca que arribó hace tres años al país, dijo: “Nos parece un ambiente excelente para generar la comunidad de riders de la marca y de aquellos que también quieren conocerla. Además, tienen la posibilidad de probar el producto; por eso es el segundo año que venimos a participar”.

Matías Pereyra, gerente comercial de CFMoto Argentina, una marca fuerte en el segmento Master of Torque (MT), afirmó: “Nos pone contentos que el mercado siga empujando. Y nosotros vamos a volcar este año al mercado argentino, si Dios quiere, nuevos productos para ir a una base primaria de motociclistas que están más bajos en cilindrada, de acuerdo al portafolio que tenemos. Vamos a estar presentes en otros segmentos”.

El evento convocó a más participantes que el año anterior

Leandro Panaggio, gerente de negocios del grupo KTM, que presentó en el evento la nueva línea 1390 Adventure, señaló: “Nosotros tenemos el ADN dakareano, adventure; la mayoría de nuestros modelos son de travel y estar acá presentes, representando de esta manera estos colores, nos pone orgullosos. Somos una marca premium: es subirse a una marca con potencia y tecnología”. Y agregó: “En el primer Travel Fest fue una apuesta; sabíamos que era el lugar donde podés mostrar el producto, pero además ellos pueden tener contacto real con la moto. Entonces, ir a una exposición donde el usuario puede tener contacto con el producto no existe. Es la fiesta de la moto y hoy creo que es lo más importante del mundo de las motos”.

La nueva KTM 1390 Super Adventure SIMON CUDBY

Martin Cifaratti, quien está a cargo de las capacitaciones del grupo KTM: “Somos una marca premium, si bien hay motos en el mismo segmento con capacidades parecidas, nosotros apuntamos al off-road y al turismo; de hecho, la nueva 1390 es la que más miradas se está llevando este año”.