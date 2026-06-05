Lanzan una moto premium con estilo clásico pensada para un “manejo relajado”

El mercado de las motos atraviesa uno de sus mejores momentos en la Argentina. Entre enero y mayo se patentaron 369.468 unidades, un 43% más que en el mismo período de 2025, de acuerdo con datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En un contexto en el que la industria automotriz muestra señales de desaceleración, el segmento de las dos ruedas mantiene una marcada expansión impulsada por una mayor oferta de modelos y la llegada de nuevas propuestas.

En ese escenario, Voge, una marca premium de motos, anunció el desembarco de la CU625, su primera motocicleta del segmento cruiser en el portfolio local. Se trata de una apuesta con la que la marca premium busca ampliar su gama local y captar a los usuarios que priorizan una conducción relajada, sin resignar tecnología, equipamiento y prestaciones.

La Voge CU625 fue desarrollada bajo tres pilares que históricamente caracterizan a las cruiser más emblemáticas: motor V-Twin, transmisión final por correa y una estética de inspiración clásica. La combinación de estos elementos busca ofrecer una experiencia de conducción con identidad propia, manteniendo el confort y el estilo como protagonistas.

La altura del asiento es de 710 mm

Según explicó Mariano Vázquez, jefe de Producto de Voge, el nuevo modelo combina “elementos clásicos muy valorados dentro del segmento cruiser con el nivel de tecnología y equipamiento que demandan los motociclistas actuales”.

En el apartado mecánico, la CU625 incorpora un motor V-Twin de 578,2 cc que entrega 60,3 CV y 61 Nm de torque. La transmisión final por correa aporta un funcionamiento más suave y silencioso, además de requerir menos mantenimiento que otros sistemas tradicionales.

Tiene un peso en seco de 199 kg

Su diseño mantiene los rasgos típicos de las cruiser, con ruedas anchas, asiento dividido, manillar amplio y una posición de manejo relajada, pensada tanto para el uso urbano como para recorridos de larga distancia.

En materia de equipamiento, incorpora iluminación Full LED, pantalla TFT de 5 pulgadas, sistema de frenos ABS de doble canal, control de tracción desconectable (TCS), puertos USB y una dashcam integrada.

Por su parte, se comercializa en dos colores (Midnight Black y Deep Garnet) con un precio de lanzamiento de $14.990.000.

Voge CU625, en fotos

Voge CU625

Voge CU625

Voge CU625

Voge CU625

Voge CU625