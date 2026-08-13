Lanzan una nueva línea de crédito para la compra de taxis electrificados de hasta $28 millones

Este jueves 13 de agosto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva línea de financiación para la adquisición de taxis eléctricos, en el marco de un programa destinado a renovar y modernizar las flotas existentes. La medida se suma a otras iniciativas impulsadas en esta jurisdicción para promover la movilidad eléctrica, entre ellas el proyecto del Trambús T1, cuya inauguración está prevista para fin de año, y el programa de minibuses eléctricos, que ya se encuentra en funcionamiento.

“Hace un tiempo definimos la necesidad de ir hacia una transición eléctrica en el transporte público y también en el taxi. Por eso, creamos una línea de crédito especial en el Banco Ciudad con una tasa preferencial”, sostuvo Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien agregó: “Los taxistas lo valoran: tienen un ahorro importante que les permite pagar la cuota sin costo y algunos todavía mejor, porque vendieron su anterior taxi a buen precio y empezaron a manejar un auto de categoría premium”.

En concreto, la línea de crédito ofrecida por el Banco Ciudad para este tipo de vehículos es de hasta $28.000.000, con una tasa fija del 20%, que según el comunicado oficial sería la más baja del mercado. Además, en el sitio oficial del banco figura una línea de préstamos prendarios destinada a la compra de “taxi/remis” 0km eléctricos e híbridos enchufables, con un plazo de hasta 48 meses.

Para comprender el ahorro es necesario saber que el costo operativo de un taxi eléctrico equivale al 20% del de un vehículo a nafta o GNC. A eso se suma el valor de mantenimiento: un motor eléctrico tiene aproximadamente 40 piezas móviles, frente a las 450 de un motor a combustión, lo que reduce la frecuencia y el costo de las visitas al taller, según informaron en el comunicado oficial.

Las unidades son 100% eléctricas o híbridas enchufables, y recorren entre 380 y 400 kilómetros con una sola carga, mientras que los kilómetros diarios típicos del servicio rondan en los 220.

El Jege de Gobierno, Jorge Macri, junto a los primeros taxistas que compraron autos eléctricos a través del préstamo

A su vez, los propietarios de taxis eléctricos también acceden a beneficios adicionales en el pago de las patentes. En el caso de los autos híbridos, están exentos de pagar durante los dos primeros años. A partir del tercer año, se aplican reducciones progresivas del 60%, 40% y 20% en los años siguientes, hasta que en el sexto año los propietarios deben pagar la totalidad.

En el caso de vehículos con una valuación superior a $60.000.000, la exención se otorga durante el primer año, luego debe abonar el monto total. Los autos eléctricos tienen exención permanente del 100% de la patente.

“Con los nuevos taxis eléctricos, el e-Bus del Casco Histórico y el TramBus, la movilidad en Buenos Aires se está poniendo a la altura de las grandes capitales del mundo. Y a partir de 2027 el 30% de la flota de colectivos funcionará con energía limpia. Queremos que los vecinos cada día viajen mejor en la Ciudad más linda del mundo”, concluyó Jorge Macri. Explicó, además, que la exención del pago del peaje para los autos eléctricos en las autopistas porteñas se prorrogará por un año más. En el anuncio lo acompañaron el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, y el secretario de Tránsito, Darío Antiñolo.