Las dos caras de la producción automotriz: las pickups resisten mientras los autos pierden un tercio del volumen

La industria automotriz argentina recuperó actividad en agosto después de la caída de julio, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles del año pasado.

Las terminales produjeron 39.381 vehículos, un 26,3% más que el mes anterior, pero 11,6% menos que en agosto de 2025. De esta forma, en los primeros ocho meses del año se fabricaron 275.228 unidades, 56.907 menos que en igual período de 2025, una baja del 17,1%, según el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

A pesar de la recuperación mensual, no se modificó la tendencia del año. Marzo fue el único de los primeros ocho meses de 2026 en el que la producción superó a la del mismo mes de 2025, y lo hizo apenas un 0,4%. Desde abril volvió a registrar caídas interanuales, aunque la de agosto fue menor que las observadas durante buena parte del primer semestre.

Detrás del retroceso general aparece una diferencia mucho más marcada entre segmentos. La producción de automóviles cayó 35% en el acumulado, desde 145.140 unidades entre enero y agosto de 2025 hasta 94.329 este año. La de utilitarios, en cambio, bajó apenas 3,3%, de 186.995 a 180.899 unidades.

En agosto esa brecha también fue visible, ya que los autos quedaron 26,9% por debajo del mismo mes del año pasado, mientras que los utilitarios retrocedieron sólo 2,4%. Estos últimos explicaron cerca de siete de cada diez vehículos fabricados durante el mes.

Esa diferencia se profundiza al observar las exportaciones, que aparecen como el indicador más resistente del informe. En agosto se enviaron al exterior 24.589 unidades, 5,2% más que en julio y 3,6% menos que un año atrás.

Si se observa el acumulado entre enero y agosto se exportaron 174.859 vehículos, 1477 más que en el mismo período de 2025, una mejora del 0,9% en un contexto en el que la producción total cayó 17,1%.

Entre enero y agosto se exportaron 174.859 vehículos, una mejora del 0,9% en un contexto en el que la producción total cayó 17,1% Gentileza Toyota

El peso de los mercados externos también queda reflejado en que el 62,4% de todo lo producido en agosto fue exportado, mientras que en el acumulado del año esa proporción alcanza el 63,5%.

“El desempeño de las exportaciones confirma la capacidad y el potencial de la industria automotriz, pero será necesario seguir avanzando en una agenda de competitividad que permita continuar ampliando mercados y generar mejores condiciones para la producción, la inversión y el empleo”, señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

Nuevamente, en este aspecto el desempeño está sostenido por los utilitarios. Sus exportaciones crecieron 16,3% en los primeros ocho meses, hasta 126.814 unidades, mientras que las de automóviles cayeron 25,3%, a 48.045. Una muestra de la efectividad en la especialización productiva argentina en pickups y vehículos comerciales. Sólo en agosto, los envíos al exterior de utilitarios aumentaron 22,6% interanual, frente a una caída del 43,8% en automóviles.

Un 63,5% de toda la producción automotriz se exportó en lo que va del año STR - AFP

En este contexto, Brasil continúa siendo por amplio margen el principal destino de la producción argentina. Entre enero y agosto recibió 112.379 vehículos (2527 unidades menos que un año atrás), el equivalente al 64,3% del total exportado. También cayeron los envíos a Paraguay, México, Uruguay y Chile.

El aumento general de las exportaciones provino de otros mercados, principalmente Perú, con 3341 unidades adicionales, y América Central, con 2162 más.

Brasil continúa siendo por amplio margen el principal destino de la producción argentina, por más que haya caído su demanda

El comportamiento de las exportaciones contrasta con el de los despachos de las terminales a los concesionarios. En agosto se entregaron a la red 39.068 vehículos, un repunte mensual del 14,3%, pero una caída del 24,5% frente al mismo mes de 2025.

En ocho meses acumulan 301.375 unidades, frente a 400.953 un año atrás: son 99.578 vehículos menos y una contracción del 24,8%. Una muestra de la caída del mercado interno en un mercado con mayor oferta y competencia por tecnología y precio.

A diferencia de lo que ocurre en producción y exportaciones, en las ventas mayoristas la baja alcanza con fuerza a ambos segmentos. Los automóviles retrocedieron 22,7% en el acumulado y los utilitarios, 29,8%.

Las entregas a concesionarios registran una contracción del 24,8% en lo que va del año OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

Dentro de ese comportamiento aparece que las ventas a concesionarios de vehículos de producción nacional cayeron 40% en los primeros ocho meses, desde 148.933 hasta 89.288 unidades. En agosto, la participación de los vehículos importados patentados en la Argentina alcanzaron el 70%.

En el extremo opuesto aparecen los vehículos electrificados comercializados por las marcas asociadas a Adefa. Entre enero y agosto acumularon 20.396 unidades, frente a sólo 2427 en igual período de 2025, un crecimiento del 740,4%. La categoría incluye híbridos convencionales, mild hybrid, híbridos enchufables, eléctricos puros y eléctricos de rango extendido.