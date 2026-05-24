Las razones por las que un Nivus, un T-Cross y un Virtus pueden costarte más baratos que el mes pasado

Volkswagen actualizó la configuración de tres de sus modelos más importantes en la Argentina y presentó nuevas versiones de entrada de gama para el sedán Virtus y los SUV Nivus y T-Cross.

La estrategia de la automotriz apunta a ofrecer variantes más accesibles dentro de segmentos clave, aunque con algunos recortes en terminaciones y equipamiento exterior respecto de las opciones que reemplazan.

Las nuevas configuraciones llevarán la denominación “Sense” y pasarán a ocupar el escalón inicial dentro de cada gama. En todos los casos, la automotriz mantuvo los principales elementos vinculados a seguridad y tecnología, mientras que los cambios se concentran principalmente en detalles estéticos o de terminación.

En el caso del Volkswagen Virtus, la nueva versión Sense MSI MT reemplaza a la anterior MSI MT y se reconfiguraron los precios de toda la gama, con bajas de hasta un 22,5% en versiones comparables. A su vez, eliminó la alternativa Comfortline.

Entre las diferencias principales aparecen las llantas de acero de 15″ en lugar de las de aleación además de espejos exteriores con regulación manual y terminación en negro, al igual que las manijas de las puertas.

La nueva versión Sense MSI MT cuenta con llantas de acero de 15" en lugar de las de aleación

A pesar de las modificaciones, el modelo mantiene el equipamiento de seguridad que le permitió alcanzar las cinco estrellas de Latin NCAP, con seis airbags, control de estabilidad (ESC), asistente de arranque en pendiente (HHC), anclajes ISOFIX y luces diurnas DRL LED.

También conserva elementos de confort y conectividad como el sistema multimedia VW Play de 10″ con Wireless App Connect, el tablero digital de 8″ y control crucero. La gama del Virtus quedó configurada de la siguiente manera:

Virtus Sense MSI MT: $33.659.100 (nueva)

$33.659.100 Virtus Trendline 170TSI AT: $37.345.400 (bajó un 22,5%)

$37.345.400 Virtus Highline 170TSI AT: $42.369.000 (bajó un 20,8%)

$42.369.000 Virtus Exclusive 250TSI AT: $48.668.250 (bajó un 19,3%)

Hasta ahora, el acceso a la gama comenzaba con el Virtus MSI MT MY26, que tenía un precio de $45.645.750. Con la llegada del nuevo Virtus Sense MSI MT, el valor pasó a $33.659.100, lo que representa una baja el 26,3%.

Por su parte, el Volkswagen Nivus incorporó la variante Sense 170TSI MT, que sustituye a la anterior 170TSI MT. En este caso, la principal diferencia visible pasa por las llantas de acero de 16 pulgadas, mientras que mantiene el motor turbo asociado a una caja manual de cinco velocidades.

El Volkswagen Nivus Sense 170TSI MT tiene llantas de acero de 16"

El SUV compacto conserva seis airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, anclajes ISOFIX y faros VW LED con luz diurna. A nivel tecnológico, continúa ofreciendo el sistema VW Play de 10″ y tablero digital de 8″. Así quedó conformada la gama del Nivus, que solo modificó sus precios en la nueva versión:

Nivus Sense 170TSI MT: $33.281.550 (nueva)

$33.281.550 Nivus Trendline 200TSI AT: $46.232.750

$46.232.750 Nivus Comfortline 200TSI AT: $48.913.850

$48.913.850 Nivus Highline 200TSI AT: $52.815.650

$52.815.650 Nivus Outfit 200TSI AT: $54.029.100

Finalmente, el Volkswagen T-Cross también sumó una nueva opción de acceso denominada Sense 170TSI MT, que reemplaza a la Trendline 170TSI MT. Mantuvo los principales ítems del equipamiento de seguridad, incluyendo seis airbags, asistente de arranque en pendiente y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, entre otras.

En confort, continúa ofreciendo VW Play de 10″, tablero digital de 8″, sistema Coming & Leaving Home y levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas. Así quedó conformada la gama del T-Cross, que solo modificó sus precios en la nueva versión:

T-Cross Sense 170TSI MT: $37.915.300 (nueva)

$37.915.300 T-Cross Trendline 200TSI AT: $53.379.850

$53.379.850 T-Cross Comfortline 200TSI AT: $57.735.900

$57.735.900 T-Cross Highline 200TSI AT: $63.728.600

$63.728.600 T-Cross Extreme 200TSI AT: $65.330.350

El Volkswagen T-Cross también realiza modificaciones en sus llantas

Con esta actualización, la compañía busca reforzar su presencia en segmentos donde la competencia se volvió más intensa en el último tiempo, especialmente por el crecimiento de nuevas marcas y modelos importados.

En lo que va del año, Volkswagen patentó 27.357 unidades, liderando todo el mercado con una participación del 14,1%. Sin embargo, estas cifras representan una caída del 24,3% respecto a las que llevaban hasta el mismo mes del año pasado, una dinámica que casi todos los fabricantes están experimentando tras una mayor apertura comercial.

Debido a esto, la estrategia también aparece alineada con un contexto en el que varias automotrices comenzaron a ampliar sus gamas con versiones más accesibles para sostener volumen y captar nuevos clientes.