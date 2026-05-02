Las subastas de autos que se vienen en el mes de mayo 2026

Las subastas de autos pueden representar una oportunidad de compra gracias a los precios competitivos que suelen ofrecer. En ese marco, la plataforma Narvaezbid presentó sus remates para este mes recién iniciado, con propuestas que incluyen tanto unidades usadas como vehículos nuevos sin rodar.

Entre las subastas destacadas, se encuentra una compuesta por 33 lotes de autos usados, correspondientes a una renovación de flota de YPF, cuyo cierre está previsto para el 28 de mayo a las 14 horas.

Por otro lado, hay una subasta con tres unidades sin rodar de General Motors, que finalizará el 21 del mismo mes a las 16 horas.

A continuación, se destacan algunos de los modelos más relevantes de las subastas. De todos modos, se recomienda ingresar al sitio oficial de la plataforma para acceder a información más precisa y detallada, así como también para participar en las ofertas en caso de interés.

Subasta de autos usados

Por un lado, dentro de la almoneda de vehículos de segunda mano, el modelo con el precio base más bajo es una Toyota Hilux 4x2 de cabina doble, patentada en 2012, con 168.000 kilómetros declarados y un valor inicial de $4.014.000.

Toyota Hilux

En el extremo opuesto, el vehículo con la base más elevada es una Toyota SW4 SRX AT, patentada en 2016, que registra 202.743 kilómetros recorridos y un precio inicial de $15.120.000.

Toyota SW4

Por fuera de las pickups y del SW4, el auto con el precio de partida más alto es un Ford EcoSport S MT, patentado en 2018, con 140.000 kilómetros declarados y una base de $6.919.200.

Ford EcoSport

Subasta de autos nuevos

Las tres unidades de la subasta de General Motors son Chevrolet Tracker 1.2 MT, todas modelo 2024, y cuentan con un precio base de $23.198.252.

Chevrolet Tracker

Cómo participar de la subasta

Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de las subastas, realizando todo el proceso de forma online, pero con la ventaja de poder coordinar una visita a los vehículos o directamente consultar los días de exhibición y puesta en marcha en la web. Para ofertar, sólo deben registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta.

Las unidades publicadas se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta. Esto permite que los usuarios puedan contar con más tiempo para decidir si seguir ofertando, a diferencia de una subasta presencial, donde el tiempo disponible es de apenas unos segundos.

En las condiciones de participación de la subasta, se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados. Entre los beneficios para el comprador se destacan: aprovechar precios competitivos respecto al mercado tradicional, acceso abierto a todo el país, sin importar la ubicación del activo o el comprador, transparencia y trazabilidad total en todas las etapas del proceso información detallada y fotos reales de cada vehículo, la posibilidad de seguir ofertas en tiempo real y participar de forma 100% online, desde cualquier dispositivo.