Las ventas de motos marcaron un récord histórico este año: los motivos detrás del boom de patentamientos

Durante octubre se patentaron 79.497 motovehículos, un 2% menos que el mes anterior, pero un 25,9% más que en el mismo mes del año anterior, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Ahora bien, el dato más llamativo del reporte del décimo mes del año fue la cifra de patentamientos acumulados entre enero y octubre, que alcanzó las 748.598 unidades, un 39,1% más que en el mismo período del año anterior, cuando se habían registrado 538.001 ventas, según Acara.

Ese volumen de operaciones, a falta de dos meses completos de patentamientos, ya representa un récord histórico desde que la entidad elabora sus informes. Según pudo saber LA NACION, el año con mayor cantidad de ventas había sido 2011, cuando se habían registrado 716.000 unidades.

Este año superó al último récord que se había registrado en 2011 Nestor Rizhniak - Shutterstock

En cuanto al análisis de los modelos más exitosos que impulsaron gran parte de este récord anual, se observa que las 10 motos más vendidas entre enero y octubre fueron de baja cilindrada, es decir, de 150 cc o menos:

Honda Wave 110S: 76.522

76.522 Gilera Smash: 65.246

65.246 Keller KN110-8: 63.588

63.588 Motomel B110: 51.137

51.137 Corven Energy 110: 40.975

40.975 Mondial LD 110 MAX: 28.618

28.618 Zanella ZB 110: 17.202

17.202 Motomel S2 150: 16.374

16.374 Siam QU 110: 15.243

15.243 Honda GLH 150: 13.559

La Honda Wave 110 es el modelo más elegido del año

¿Qué explica el récord de ventas de motos?

El crecimiento de los patentamientos responde a una combinación de factores económicos y cambios en los hábitos de movilidad. Entre los principales motivos aparece la mejora en las condiciones de financiamiento, que facilitó el acceso a estos vehículos y amplió las posibilidades de compra para distintos segmentos de consumidores.

A esto se suma la diferencia de precios respecto de los autos 0km; las motos requieren una inversión inicial considerablemente menor y también ofrecen costos de mantenimiento más bajos, lo que las convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan acceder a un vehículo propio sin afrontar los gastos que implica un auto.

Otro elemento que influye es la situación del transporte público. Las demoras, las frecuencias y las limitaciones de conectividad en determinados recorridos llevan a que algunas personas busquen alternativas para trasladarse. En ese escenario, las motos ofrecen mayor flexibilidad y autonomía para los desplazamientos cotidianos.

También cambiaron los hábitos de consumo y movilidad, ya que el crecimiento de las aplicaciones de delivery y transporte, junto con la expansión del comercio electrónico, incrementó la demanda de medios de traslado ágiles. En paralelo, la necesidad de optimizar los tiempos de viaje favoreció la elección de vehículos más prácticos para circular en entornos urbanos.

Por último, las transformaciones en la composición de los hogares también forman parte del fenómeno. El aumento de los hogares unipersonales y la búsqueda de reducir los gastos fijos hacen que, para determinados usuarios, una moto resulte una opción más conveniente que un automóvil. Así, el dinero que no se destina a la compra y el mantenimiento de un auto puede utilizarse para otros gastos o proyectos personales.