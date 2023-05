Le estacionaron en la puerta, pegó un cartel con insultos en el auto y la respuesta lo descolocó

escuchar

Las disputas callejeras no son una reacción de los últimos años. Se trata de un fenómeno que acompaña el entorno vial desde sus orígenes. Aunque se podría suponer que los países con mayores índices de inseguridad vial y violencia son aquellos en los que se ven más estas confrontaciones, ninguna sociedad está a salvo. Esta vez la noticia tiene como escenario al reino del manejo por la derecha y como protagonistas a un vecino indignado y a un conductor con ganas de pleito.

Fue el último 15 de mayo que se viralizó el asunto entre ambos hombres adultos. En resumidas cuentas, uno de ellos estacionó su auto en la entrada de la casa del otro, y la cosa se picó. Al ver el auto estacionado enfrente de su casa, el propietario, con marcador en mano, decidió dar rienda suelta a su ira en la redacción de una nota. “Dejá de estacionar como un imbécil. La vereda no es tu p... estacionamiento gil. La próxima vez vamos a llamar a la grúa”.

La primera nota que el vecino redactó.

Para su sorpresa, su contrincante elaboró una no tan amigable respuesta y la colocó al lado de la anterior nota. “Dedicada al estúpido que dejó esta nota”, así empezaba el discurso en busca de contienda. “La única vez que estaciono sobre la vereda es cuando mi esposa que lleva siete meses de embarazo no tiene lugar para estacionar. Así que hacé algo útil y metete en tus p... asuntos”, acompañado de un sarcástico “¿Por favor?”.

La nota finalizaba con una línea desafiante orientada a resolver las cosas cara a cara. “Posdata: sí tenés un problema conmigo vení a tocarme la puerta en lugar de dejarme una nota, cagón”.

La nota a modo de respuesta que el conductor elaboró.

La riña no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales. Un usuario de Reddit compartió las fotos en su perfil y abrió un debate virtual en el que, vale destacar, la mayoría se posicionó del lado del autor de la primera nota.

Entre algunas de las respuestas relevadas de la publicación en Reddit, que tuvo 25.500 visitas y más de 900 comentarios, se leyeron los siguientes: “¿Por qué el tipo no puede mover el auto después de que la esposa entra a la casa?”; “la licencia por maternidad no es una licencia para ser un idiota”; “creo que la mayoría de las mujeres embarazadas de siete meses son capaces de caminar, y hasta es una de las recomendaciones médicas más habituales”; y “cada embarazo es diferente, pero siete meses de embarazo no son equivalentes a ser discapacitada”.

En definitiva, la mayoría de los usuarios compartió el punto de vista del vecino iracundo, y empatizó con su reacción e iniciativa de hacer justicia por mano propia.

