Verónica Brunati recurre a X (Twitter) para hacer su descargo y atiende a LA NACION tras un día que comenzó a las 6.30hs y que lejos está de haber terminado. Meses atrás fue víctima de la inseguridad cuando llegó a su auto y vio cómo le habían robado la parrilla delantera de su SUV junto con la patente.

Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores y a excepción de la autoparte robada, el vehículo se encontraba en buenas condiciones. Ella junto a sus hijos partió de vacaciones y, al regreso, se acercó a la comisaría a hacer la denuncia y a la oficina correspondiente del Registro Automotor para pedir la patente nueva.

Su caso forma parte de la estadística. En el último tiempo, los robos de autos se dispararon en la Argentina y si bien muchos de estos delitos son cometidos para conseguir un vehículo y continuar delinquiendo, otros tienen como foco revender autopartes robadas en el mercado ilegal. Según informa la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (DNRPA), en 2023 estos robos crecieron cerca del 21%.

Al robarle la parrilla delantera también se llevaron su chapa patente Gentileza Verónica Brunati

Pero la historia de Brunati tiene varios capítulos. Y es que después del robo y la denuncia, le retuvieron el vehículo, le cobraron una multa y no le dejaban retirar la unidad por no poder certificar ser la dueña.

El encuentro con agentes de tránsito

Desde hace varios meses en todo el país hay un faltante de insumos generalizado que afecta a la entrega de nuevas licencias de conducir, cédulas y chapas patente. A raíz de eso, las autoridades jurisdiccionales extienden excepcionalmente diversos permisos de circulación. En el caso de cédulas y patentes, la normativa habilita a circular por 30 días sin la chapa, pero con las patentes de papel provisorias y el certificado del trámite en curso.

La dificultad, sin embargo, radica en que cada 30 días hay que asistir al registro automotor correspondiente para obtener una extensión del permiso, si es que las chapas y cédula no fueron entregadas.

Hasta que no se regularicen las entregas de plásticos, hay que asistir al Registro Automotor cada vez que vence el certificado para que lo extiendan por 30 días más

Hasta que Verónica fue detenida por agentes de tránsito, circulaba con el certificado que le habían entregado en el Registro Automotor y la patente original trasera, dado que sólo le habían robado la delantera. “No puedo estar sin el auto. Soy madre soltera; si me lo sacás, me matás”, relató.

“Circulo con la denuncia. Me detuvo un control de tránsito y me retuvieron el auto por considerar que circulo sin el dominio, porque no tengo el papelito actualizado”, explicó en sus redes sociales. “Tengo la patente trasera, el trámite y la denuncia”, explicó también. Pese a haber intentado evitar la retención de la unidad, su auto fue secuestrado por 72 horas y se le cobró el acarreo ($25.000) y una multa de $140.000.

“Según la Ley 2148 del Código de Tránsito y Transporte, se necesitan las dos chapas patente para poder circular más allá de cualquier tipo de denuncia”, le explicaron a LA NACION desde el Gobierno porteño.

El problema de fondo

Si una persona pierde o le roban alguna de las patentes, debe solicitar el trámite de reposición de placa metálica y requerir nuevamente las cédulas, tanto del titular como del autorizado. El costo de este procedimiento es de $26.000 y, al solicitarlo, se retienen los documentos hasta tanto se entreguen los nuevos.

Mientras, el Registro Automotor que corresponde entrega un certificado de trámite en curso y unas patentes provisorias impresas en papel para poder circular. El problema, sin embargo, es que hay faltante de insumos para la producción de la documentación. En cuanto a las placas, “las provisorias duran 30 días, pero como está demorada la entrega, hay que volver al registro a extender su vigencia”, explican desde la DNRPA.

Así es la patente provisoria que entrega el Registro Automotor Gentileza Verónica Brunati

La situación de las cédulas es más complicada, ya que directamente no se estarían entregando. Desde la entidad citada adjudican el faltante a la Casa de la Moneda y desde la institución señalan que “se están realizando las gestiones para normalizar la producción y regularizar las entregas esta semana”.

En el mientras tanto, la circular N°2/24 emitida por el Ministerio de Justicia de la Nación indica que se habilitará la “versión digital de las cédulas de identificación y autorizado a conducir a través de la aplicación Mi Argentina”.

Cuando Brunati quiso descargarla, no le figuraba su nueva cédula en la aplicación y en la playa de acarreo donde estaba retenido su vehículo no querían entregarle la unidad por no poder presentar la documentación. “No me tomaron el número de trámite. ¿El título de mi auto, mi documento y la licencia no alcanzan para demostrar que es mi auto?”, se descargó en redes.

El Ministerio de Justicia habilitó la vigencia de la cédula digital ante la dificultad para producir los plásticos nuevos

Finalmente, pudo recuperar el vehículo y tras haber asistido nuevamente al Registro Automotor, le entregaron la certificación provisoria con un plazo de vigencia de 30 días. Si en ese período sus patentes nuevas no están listas, deberá asistir otra vez para que le extiendan la excepcionalidad. “No funciona nada y los más perjudicados somos los contribuyentes. Estamos pagando todos los costos del auto y siempre salimos perjudicados”, cerró su charla con LA NACION.