Licencia de conducir digital: lo que hay que saber

La posibilidad de llevar todos los documentos personales y del vehículo en el dispositivo móvil va ganando adeptos. Gastón Valdez, director nacional del Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, cuenta los alcances de esta nueva modalidad

¿Qué es esta licencia?

Es la versión digital de la licencia nacional de conducir, de la que hoy hay más de 19 millones emitidas en el país y cada mes 90.000 personas la obtienen por primera vez. Puede presentarse en los controles vehiculares a través del teléfono celular. El alcance es nacional para todas las clases y subclases de licencias vigentes. Pero hay que aclarar que cada municipio y provincia tiene potestad para legislar en materia de tránsito, y por eso la fiscalización depende de cada jurisdicción. Fue desarrollada por la ANSV y la Secretaría de Modernización y desde su lanzamiento en febrero 954.291 conductores ya la descargaron.

¿Cómo se obtiene?

Primero se descarga la aplicación Mi Argentina, luego se crea una cuenta y se valida la identidad. Si ya tiene la licencia, podrá encontrarla en la sección Mis Vehículos. Para validar la identidad se puede hacer de manera remota mediante el Sistema de Identidad Digital que viene incorporado en la app, o de manera presencial al renovar el DNI. Obviamente, se necesita una conexión a internet o disponibilidad de datos para descargar la aplicación, consultar la licencia por primera vez y actualizar el código QR. Por sus medidas de máxima seguridad, es indispensable que el dispositivo se conecte al menos cada 24 horas.

¿Cómo se fiscaliza?

La ANSV, las fuerzas de seguridad y los organismos provinciales o municipales leen el código QR mediante un Asistente Personal Digital (PDA) o un smartphone. Además, pueden consultar online la identificación del usuario, la titularidad del vehículo y las cédulas verde o azul. Para eso, las autoridades de fiscalización de todo el país fueron capacitadas. En caso de que alguna autoridad no acepte la nueva versión de la licencia, el usuario puede llamar al 0800-122-2678 de la ANSV. Un punto importante, es que es imposible de falsificar, ya que, parte de una base de datos cerrada con muchos sistemas de validaciones.

¿Qué pasa si no aparece?

Si al querer descargarla no la muestra, es porque no está validado el Nivel 3 en Mi Argentina o no tiene la foto y firma en la ANSV. Esto se debe a que la Agencia no recibió de la jurisdicción que emitió la licencia la foto y/o firma y no puede validar ese registro. Otra causa puede ser que la jurisdicción donde se emitió la licencia no está adherida a esta modalidad. Por otra parte, si aparece la leyenda Inhabilitada significa que existe una sentencia firme dictada por un juez competente que lo inhabilita a conducir en el país. Y, si figura como Retenida es que un fiscalizador retuvo la licencia preventivamente.

¿Cuántas descargas hay a nivel nacional?

Buenos Aires es la provincia con más descargas (57%), le siguen CABA (18,5%) y Mendoza (3,4%), y cierra el ránking Santa Fe, donde sólo han hecho 193 descargas. El perfil de los usuarios es de un 75,1% hombres y el 24,9% mujeres. Quienes usan más este servicio son menores de 39 años (50%) y hay un 5% de usuarios con más de 60 años (por ejemplo, hace un tiempo la descargó un ciudadano de 90 años). La Argentina, es el primer país en el mundo que tiene una aplicación de esta naturaleza, y para nosotros es un valor muy importante que se agrega a la seguridad vial.