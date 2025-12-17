Cuánto cuesta la Ford Ranger en diciembre 2025

La Ford Ranger, una de las pickups de mayor venta en Argentina, fijó sus precios para diciembre de 2025. La mayoría de sus versiones mantuvo los valores del mes anterior, aunque la variante XL 4x4 registró una suba cercana al 2%. Este ajuste es parte de un reacomodamiento de su oferta, que también incluyó la incorporación de la alternativa XLT V6.

En rendimiento comercial, el modelo vendió 1215 unidades en noviembre, posicionándose sexta en el ranking mensual. En lo que va de 2025, la pickup acumuló 23.969 patentamientos, ubicándose en el quinto lugar general de modelos más vendidos.

Precios de la Ford Ranger en diciembre

4X2:

XL: $49.859.800

$49.859.800 XLS MT: $57.765.100

$57.765.100 XLT Biturbo 4x2 AT: $66.567.200

El modelo estadounidense se consigue desde los $49.859.800

4X4:

XL: $56.148.300

$56.148.300 XLS V6 3.0L: $69.955.300

$69.955.300 Black MT: $67.945.000

$67.945.000 XLT Biturbo AT: $72.107.340

$72.107.340 XLT V6 (nuevo agregado) : $87.048.970

: $87.048.970 LTD Biturbo AT: $78.074.770

$78.074.770 LTD+ V6 AWD AT: $87.048.970

El mercado automotor argentino mostró un panorama mixto en noviembre, con 34.905 autos 0km patentados. Esta cifra representa una caída del 33,2% respecto a octubre y del 3,6% interanual. No obstante, el acumulado anual es robusto: 587.666 vehículos vendidos, casi un 50% más que en 2024, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El presidente de Acara, Sebastián Beato, calificó a las ventas de noviembre como “un buen número” pese a tener dos días hábiles menos y ser un mes históricamente bajo. El ejecutivo expresó optimismo por la “buena actividad en nuestros locales” y la “tendencia que no parece detenerse”. Hizo hincapié en la necesidad de avanzar en “temas laborales e impositivos” y en “crédito a tasas cada vez más convenientes”, considerándolos cruciales para la dinamización del sector en 2026.

Ford anunció para 2026 la llegada de la Ranger cabina simple

En el ranking mensual de modelos, la Toyota Hilux lideró con 1831 ventas, seguida por el Peugeot 208 (1343). La sorpresa fue el Volkswagen Tera, un SUV que escaló rápidamente al tercer puesto con 1327 patentamientos. Por otro lado, el Toyota Yaris experimentó una merma en ventas, afectado por la situación en su planta de Porto Felíz, Brasil, perdiendo su habitual lugar entre los primeros.