No tiene garage, se compró una Ferrari de US$400.000 y quiso guardarla en el balcón de su departamento

Un millonario en Viena, la capital de Austria, elevó su Ferrari 296 GTB hasta el balcón de su apartamento. El gesto llamó la atención por el costo del vehículo, valorado en US$400.000, pero la maniobra terminó bajo una orden oficial que obligó a bajarlo pocos días después.

El empresario se llama Amar Dezic, tiene 28 años y buscó una solución ante la falta de espacio en su garaje. Allí mantiene otros modelos de lujo como un Porsche Panamera, un Range Rover Sport y un Audi RS3. El condominio donde reside le había indicado que no había más plazas disponibles.

El joven también pretendía guardar el deportivo en un sitio seco por la llegada del invierno. Según el medio Bild, Dezic tomó como referencia prácticas comunes en algunos países de Oriente Medio, donde varios apartamentos poseen ascensores para automóviles.

Video de Auto esporte (O Globo)

Ante la ausencia de ese equipo recurrió a una grúa. El empresario afirmó que la operación tuvo un costo de miles de dólares. La situación cambió una semana después. De acuerdo con un portal local llamado Heute, la inspección del edificio ordenó retirar la Ferrari. El propietario indicó que las autoridades argumentaron preocupaciones de seguridad contra incendios y riesgos para la estructura del inmueble.

Si bien el hecho no es reciente, las imágenes comenzaron a circular recién en diciembre en América Latina; el episodio ocurrió el 5 de septiembre, cuando una grúa descendió el vehículo desde las alturas.

Sin espacio en el garaje y sin autorización para mantenerlo dentro del apartamento, la Ferrari permanecerá el invierno en el depósito de la empresa del millonario.

¿Cómo es la Ferrari 296 GTB? El modelo involucrado corresponde a una Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Edition. Este deportivo híbrido enchufable combina un motor V6 biturbo con un motor eléctrico. Su sistema entrega 830 CV y 75,5 kg de par.

La aceleración de 0 a 100 km/h ocurre en 2,6 segundos. Su precio ronda los US$400.000.