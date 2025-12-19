Franco Colapinto: auto nuevo, el sueño para la próxima temporada y el piloto con el que le hubiera gustado correr

Renault Argentina decidió cerrar el año con una presencia de lujo al convocar a Franco Colapinto, el piloto argentino que ya tiene asegurada su butaca en Alpine para 2026. Durante el encuentro, Colapinto anticipó parte de los planes de la marca para la próxima temporada y analizó los desafíos que impondrá el nuevo reglamento, que obligará a competir con autos de propulsión mitad eléctrica y mitad a combustión, un cambio decisivo para la máxima categoría.

Estos nuevos autos sólo están siendo testeados en simuladores, por lo que aún no hay certezas sobre cómo podrán adaptarse los pilotos frente a uno de los mayores cambios de reglamento que registra la competencia.

“Estoy participando en el auto de Alpine 2026, pero lógicamente todavía no lo probé en pista, sólo en un simulador. Estamos trabajando mucho con el equipo para tener un buen año, hay muchos cambios en el equipo, en la estructura y creo que todo es para positivo. Hay que ver qué pasa en enero y ver cómo están los otros, es difícil cuantificar la performance porque no sabemos cómo están los demás”, inició el único piloto argentino actualmente en la Fórmula 1.

A su vez, Colapinto reconoció que este año la escudería atravesó algunos problemas, que la temporada fue mala y que deberán mejorar mucho de cara al próximo año. Sin embargo, también afirmó que, por lo pronto, en el simulador el auto se siente mejor. “Si peleamos por puntos va a ser muy positivo”, agregó.

El año que viene los autos de Fórmula 1 deberán ser mitad eléctricos y mitad a combustión

El nuevo vehículo, temporada y reglamento le supondrán a los pilotos un desafío nuevo y la duda recae en si estas modificaciones se adaptarán al estilo de manejo de cada uno de ellos. “A mi manejo no sé cómo se va a adaptar, es difícil saberlo porque no lo prpbé en pista. Cuando lo haga, voy a terminar de comprender muchas cosas. Espero acomodarlo a mi estilo y que sea lo más rápido posible“, sintetizó.

“Tengo ganas de ver qué pasa, porque el manejo va a ser muy distinto. La parte de la energía eléctrica es muy importante, entonces la conducción se va a basar en maximizar el motor eléctrico: hay que levantar antes de la curva y frenar con más anticipación... hay muchas variables”, agregó.

Así como hay tiempo para pensar en el futuro, lo hay para hablar del pasado, de la inspiración y aquello que define a un piloto más allá de su performance en pista. Consultado por José Del Río, secretario general de Redacción de LA NACION, Colapinto se detuvo para contestar con qué piloto le hubiera gustado competir.

“Con Ayrton Senna. Él es mi ídolo desde que era muy chiquito y de Ayrton me leí toda la historia, la estudié completa y hasta vi películas. Soy muy fanático. Es mi ídolo más grande en la Fórmula 1. Después está Fangio, que obviamente hizo muchísimo por el deporte, pero a Ayrton lo tengo muy arriba y me encantaría haberlo conocido y tener la chance de manejar con él. Verlo hoy en día en un auto con la tecnología actual, con todo lo que cambió, sería increíble. Y poder manejar con él también”, señaló.

Franco Colapinto dijo que le hubiese gustado correr con su ídolo, Ayrton Senna

También, ante un hipotético caso, le respondió a otra periodista que viajaría a Mendoza en auto junto a Max Verstappen y Charles Leclerc, porque los dos desean visitar la Argentina. “Senna también debería estar en ese auto”, agergó.

Sobre la Argentina, Colapinto afirmó que el resto de los pilotos de la competencia se asombran la cantidad de argentinos que hay en todos los Grandes Premios. “No hay forma de explicarlo, estábamos a miles de kilómetros de la Argentina y había argentinos. Están en todos lados. Por ejemplo, en Qatar había un montón de gente y nadie lo podía creer. Es algo que no pasa con los demás países”, analizó.

Un piloto argentino en la Fórmula 1

“Es increíble estar en la F1. Cuando era chico soñaba con algún día manejar ahí. No tenía a un piloto argentino para apoyar, pero tenía a Checo Pérez, que era lo más cercano a nosotros. Para mí, lo más especial, además de haber cumplido mi sueño, es darle a los chicos la chance de poder bancar a un piloto de su país. Sé que lo están haciendo y metiéndose en un deporte nuevo que capaz estaba olvidado hace algunos años”, le respondió a Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina.

Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, junto a Franco Colapinto

En esa misma línea, agregó: “Lo más especial es que los chicos lo disfruten y lo que generó en ellos es lo más importante y lo que más disfruto. Por eso disfruto de los chicos que se me acercan: les hacés el día, o el año, firmando un autógrafo. Yo de chico moría por verlos, me ponía la piel de gallina. Y siento que haciendo algo chico les doy algo enorme".

Lo curioso, a su vez, es lo que ocurre a la inversa: a él no le cuesta sacarse fotos con sus fanáticos, pero se avergüenza de pedirle una a alguien a quien admira. “Hace muy poco, en Francia, estaba andando en bicicleta —soy muy fan de ese deporte— y me crucé con un ganador del Tour de France. Cuando venía bajando estaba la bicicleta de él, me metí en un café, estuve media hora y me escondí atrás de un auto. Cuando salió… no me animé a pedirle una foto. Me quedé esperando media hora y no le pedí la foto”.