Un nuevo SUV que se vende en la Argentina sacó la máxima calificación en un test de seguridad

El nuevo Volkswagen Tiguan obtuvo cinco estrellas en las pruebas de choque de Latin NCAP, la organización que se encarga de evaluar la seguridad de los vehículos nuevos para América Latina y el Caribe.

El SUV ofrece seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad (ESC) y tecnologías ADAS de serie. En la evaluación obtuvo 85,7% en ocupante adulto, 80,9% en ocupante infantil, 79,6% en protección de peatones y usuarios vulnerables de la vía y 92,1% en asistencia a la seguridad.

El nuevo Volkswagen Tiguan logró cinco estrellas en las pruebas de choque de Latin NCAP

El modelo fue evaluado en impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, latigazo cervical, protección a peatones, ESC, frenado autónomo de emergencia (AEB) para usuarios vulnerables de las vías (VRU), AEB ciudad, AEB interurbano, sistema de asistencia de velocidad (SAS), sistema de asistencia de carril (LSS) y detección de punto Ciego (BSD). Las tecnologías AEB, LSS y BSD son ofrecidas como equipamiento de serie en todas las versiones y en todos los mercados.

El resultado positivo se explica por su desempeño en los escenarios de impacto lateral e impacto lateral de poste, que ofrecieron puntuaciones completas, así como el buen desempeño en la prueba de latigazo cervical. La puntuación del ocupante niño fue casi completa, solo afectada negativamente en la pérdida de puntos por el riesgo potencial como resultado de la interacción de la bolsa de aire de cortina y los niños que viajan en el asiento trasero mirando hacia atrás.

Tuvo un gran rendimiento en los escenarios de impacto lateral e impacto lateral de poste

“La protección de peatones mostró un desempeño robusto mediante una buena combinación de seguridad pasiva y activa”, comentaron desde la entidad. La seguridad activa mostró buena puntuación, explicada en parte por la estandarización del AEB, LSS y BSD.

Por otro lado, mostró estructura inestable combinada con área de los pies inestable, explicando la baja puntuación en protección para adultos en la prueba frontal, que se compensa con un buen desempeño de los sistemas de retención con cinturones de seguridad y bolsas de aire. A su vez, “el desempeño estructural y el despliegue de la bolsa de aire de cortina deben mejorarse para eliminar cualquier riesgo potencial”, detallaron.

El desempeño estructural y el despliegue de la bolsa de aire de cortina deben mejorarse, según Latin NCAP

“El nuevo Tiguan de Volkswagen renueva sus cinco estrellas, aunque se deberían realizar mejoras en el rendimiento estructural y en el despliegue de las bolsas de aire. Es muy importante que la marca haya decidido ofrecer el AEB de serie en todos los mercados de la región”, comentó el secretario General de Latin NCAP, Alejandro Furas.

Cómo es el nuevo Volkswagen Tiguan

La renovación del Tiguan llega al país desde México, desarrollado sobre la plataforma MQB Evo. Se comercializa en dos versiones, Life y R-Line, ambas impulsadas por un motor 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm, asociado a una transmisión automática DSG de siete marchas y tracción delantera.

Una de las novedades funcionales está en la selectora de marchas, que ahora se ubica detrás del volante. Este cambio libera espacio en la consola central y mejora la habitabilidad. Por otro lado, incorpora una “firma nocturna”: los emblemas delanteros y traseros se iluminan, un recurso que refuerza la identidad visual del modelo.

Equipa un motor 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm veglio martin

Las proporciones también cambian. Con la actualización crece cuatro centímetros a lo ancho y tres centímetros a lo alto, adoptando líneas más marcadas . En la versión Life, el equipamiento exterior incluye llantas de aleación de 18″, iluminación LED completa, manijas de puerta iluminadas y portón trasero eléctrico.

En el habitáculo cuenta con volante multifunción calefaccionado con levas, asientos de cuero sintético, el tablero digital “Cockpit Pro”, una pantalla multimedia semiflotante de 12,9″ con conectividad inalámbrica, cargador inalámbrico, climatizador de tres zonas, encendido y cierre sin llave e iluminación periférica desde el retrovisor.

La selectora de marchas se encuentra tras el volante, ampliando el habitáculo veglio martin

La seguridad incluye freno electrónico con auto hold, asistente de arranque en pendiente, seis airbags (frontales, laterales y de cortina), sistemas de alerta y frenado para vehículos, peatones y ciclistas, asistente de mantenimiento de carril, asistente para atascos, control de velocidad crucero adaptativo, asistencia de luz de carretera y estacionamiento autónomo con cámara y sensores.

La versión tope de gama equipa novedades en cuanto a la iluminación veglio martin

La versión R-Line suma llantas de 19″ y los emblemas iluminados de Volkswagen. Los faros principales son IQ.Light, con distribución variable y los traseros emplean tecnología LED. También agrega apertura del baúl con pedal virtual.

En el interior eleva el nivel de confort con tapizados de cuero perforado, butacas delanteras con ajuste eléctrico, memoria, calefacción, ventilación y 10 funciones de masaje, techo panorámico y un selector de atmósferas que permite personalizar la iluminación interna, el sonido y el ambiente general del habitáculo. Además trae cámara de retroceso, frontal y dos laterales, una pantalla multimedia de 15″ y 30 colores para la iluminación ambiental.