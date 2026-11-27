Obtener la primera licencia de conducir implica bastante más que aprender a estacionar o coordinar los pedales. Antes de recibir el registro, los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos, realizar un curso obligatorio y superar distintas evaluaciones que permiten comprobar que están preparados para circular por la vía pública.

En ese sentido, para quienes todavía no tienen experiencia al volante, una de las alternativas para prepararse es tomar clases en una escuela de conducción. En Palermo, por ejemplo, el Automóvil Club Argentino (ACA) cuenta con la Escuela de Conducción y Tránsito “Juan Manuel Fangio”, ubicada en la intersección de las avenidas Casares y Sarmiento, frente al Planetario. Allí se dictan cursos para principiantes y conductores que buscan perfeccionarse, con una metodología que combina teoría, simuladores y prácticas en vehículos con doble comando.

Los simuladores permiten practicar maniobras y reflejos en un entorno controlado

La obtención de la Licencia Nacional de Conducir por primera vez contempla distintas instancias de evaluación. Una de ellas es el examen psicofísico, que permite determinar si la persona está en condiciones físicas y mentales de conducir. Durante esta evaluación se controlan aspectos como la visión, la audición y la aptitud psicológica, además del estado general de salud.

También hay que aprobar un examen teórico sobre educación y ética ciudadana, normas de tránsito, señalización y conducción segura. A esto se suma una evaluación teórico-práctica de conocimientos básicos de mecánica, que busca comprobar si el aspirante puede identificar fallas en los elementos de seguridad del vehículo y conoce el funcionamiento de sus principales instrumentos.

Por último, llega el examen práctico de idoneidad conductiva, en el que se evalúa la capacidad para manejar el tipo de vehículo correspondiente a la licencia solicitada. En esta instancia se ponen a prueba los conocimientos incorporados durante la preparación y la capacidad para desenvolverse al volante.

Otro de los requisitos es completar un curso teórico-práctico de educación para la seguridad vial. La formación aborda cuestiones como la legislación vigente, las señales de tránsito, los elementos de seguridad del vehículo, las responsabilidades de los conductores y las pautas para prevenir siniestros viales.

¿Cómo son las clases de manejo del ACA en Palermo? La Escuela de Conducción y Tránsito “Juan Manuel Fangio” del ACA propone un sistema de aprendizaje que no comienza directamente en la calle. El programa incluye tres clases de 50 minutos en un simulador de manejo de última generación, donde los alumnos pueden familiarizarse con los pedales, los reflejos y distintas situaciones de conducción en un entorno controlado.

Después llega el turno de las prácticas en vehículos homologados con doble comando, que cuentan con freno y embrague auxiliares del lado del instructor. De esta manera, el profesional puede intervenir cuando sea necesario y mantener el control de la situación durante el aprendizaje.

Las clases están a cargo de instructores profesionales matriculados, que trabajan tanto sobre las maniobras de conducción como sobre la postura al volante y la confianza de quienes sienten temor o inseguridad al manejar.