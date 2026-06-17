Llega a la Argentina una nueva marca china con dos SUV y fabricación regional

Stellantis sumó Leapmotor a su operación en la Argentina, la automotriz china de vehículos electrificados con la que el grupo mantiene una alianza global y que ahora inicia su actividad comercial en el país con la preventa del híbrido B10, un SUV del segmento C equipado con tecnología de autonomía extendida.

El modelo llega con un precio de US$31.990 y ya puede reservarse a través del sitio de venta online con una seña de $500.000. Además, para quienes lo adquieran durante junio, la compañía ofrece el patentamiento bonificado.

En Sudamérica, Leapmotor ya está presente en Brasil y Chile desde 2025 bajo la órbita de Stellantis. La operación regional tendrá además un componente industrial, ya que el grupo confirmó que producirá los Leapmotor B10 y C10 en el Polo Automotivo de Goiana, en Pernambuco, Brasil.

El grupo producirá los Leapmotor B10 y C10 en Goiana, Pernambuco, Brasil

El primer modelo elegido para la Argentina es el B10. Se trata de un SUV compacto, perteneciente al segmento C, que utiliza tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle). En este tipo de sistema, el vehículo es impulsado 100% por un motor eléctrico, pero incluye un pequeño motor de combustión que funciona únicamente como generador para recargar la batería mientras se maneja.

El SUV compacto utiliza tecnología REEV

La ficha técnica local informa un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 215 CV y 240 Nm de torque, asociado a un motor generador naftero de 1.5 litros. La tracción es trasera, la batería es de 18,8 kWh de capacidad y el tanque de combustible tiene 50 litros.

Según la marca, con la batería completamente cargada y el tanque lleno, el B10 ultra-híbrido puede superar los 900 kilómetros de autonomía bajo ciclo NEDC. La velocidad máxima declarada es de 170 km/h.

La batería admite carga en corriente alterna a 6,6 kW y, según la ficha técnica, demora tres horas para pasar del 0% al 80%. En corriente continua, la potencia máxima de carga es de 46 kW y el tiempo declarado para ir del 30% al 80% es de 19 minutos.

En corriente alterna a 6,6 kW, según la ficha técnica, demora tres horas para pasar del 0% al 80%

Por tamaño, el B10 se ubica dentro del segmento C. Mide 4,53 metros de largo, 1,885 metros de ancho sin espejos y 1,655 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,735 metros. El baúl ofrece 350 litros hasta el nivel de los asientos y puede ampliarse a 1420 litros con los respaldos traseros rebatidos.

Mide 4,53 metros de largo, 1,885 metros de ancho sin espejos y 1,655 metros de alto

El equipamiento exterior incluye faros Full LED automáticos con función “Follow me home”, faros antiniebla delanteros y traseros LED, luz trasera LED con barra de lado a lado, manijas ocultas manuales, espejos con ajuste eléctrico, techo panorámico con parasol eléctrico, portón trasero eléctrico y llantas de aleación de 18″.

La suspensión delantera es de tipo McPherson y la trasera utiliza un esquema Five-link. La dirección es eléctrica, los frenos delanteros son a disco ventilado y el freno de estacionamiento es eléctrico. Los neumáticos son de distinta medida entre ejes: 225/50 R18 adelante y 235/50 R18 atrás.

Tiene faros antiniebla delanteros y traseros LED, además de luz trasera LED con barra de lado a lado

En el interior, el elemento central del tablero es una pantalla táctil de 14,6″ con compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, junto a un instrumental digital de 8,8″, cámara 360° con función de vehículo invisible, cargador inalámbrico para smartphones, sistema de sonido con 12 parlantes, toma de 12V, USB y USB-C, entre otros.

El volante multifunción es de cuero sintético

La pantalla táctil de 14,6″ es compatible con Apple CarPlay y Android Auto

El asiento del conductor ofrece ajuste eléctrico de seis posiciones y ventilación (el del acompañante cuenta con cuatro). Atrás, incorpora apoyabrazos central con portavasos y respaldos rebatibles. También suma iluminación ambiente interactiva con 64 colores, volante multifunción, kit de reparación de neumáticos (no cuenta con un auxilio) y un interior disponible en gris o negro, según versión o combinación. Para la carrocería, la ficha técnica menciona los colores: Azul Celeste, Blanco Lunar, Gris Tundra, Gris Galaxy y Negro Eclipse.

El asiento del conductor ofrece ajuste eléctrico de seis posiciones y ventilación (el del acompañante cuenta con cuatro)

En seguridad, ofrece siete airbags: dos frontales, dos laterales, dos de cortina y uno central. También cuenta con asistencia de arranque en pendiente, control de estabilidad, control de tracción, ABS, distribución electrónica de frenado, desbloqueo automático de puertas en caso de colisión, frenos a disco delanteros y traseros, cinturones con pretensores dobles con CLT y anclajes ISOFIX con Top Tether.

En seguridad ofrece siete airbags y un completo sistema de asistencias a la conducción

A eso se suma el paquete Leap Pilot, con sistemas de asistencia a la conducción. Este cuenta con alerta de tráfico trasero cruzado con frenado autónomo, alertas de fatiga y distracción del conductor, asistente de mantenimiento de carril de emergencia, alerta de apertura de puertas, alerta de colisión frontal y trasera y control de crucero adaptativo, entre otros.

La garantía informada para el vehículo es de cuatro años o 100.000 kilómetros, mientras que la batería cuenta con una cobertura de ocho años o 160.000 kilómetros.

Desde Stellantis, en tanto, remarcan que uno de los diferenciales frente a otras marcas chinas será la estructura de posventa. Martín Zuppi, presidnete de Stellantis Argentina, destacó que Leapmotor utilizará la red de distribución de piezas y servicios del grupo en todas las provincias del país. “No tenemos dudas de que esto es un diferenciador muy importante frente a la competencia de marcas chinas”, señaló.

La garantía informada para el vehículo es de cuatro años o 100.000 kilómetros

Además del B10, Leapmotor también tiene previsto sumar el C10 al mercado argentino, otro SUV de la marca china. En paralelo, la compañía lanzará la preventa del plan de ahorro para Leapmotor hacia fines de junio, una herramienta con la que Stellantis buscará ampliar el acceso a la marca más allá de la venta tradicional.