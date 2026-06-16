Llega un nuevo auto a la Argentina y se convierte en uno de los más baratos del mercado

La marca MG, representada en la Argentina por el grupo Eximar (importador que además tiene la representación de Volvo, Jaguar y Land Rover), inició la preventa del nuevo MG3 ICE, la versión equipada con motor de combustión interna de su hatchback del segmento B.

El modelo complementa la oferta local del MG3 Hybrid+, variante electrificada que la compañía lanzó meses atrás aprovechando el cupo de importación para vehículos híbridos y eléctricos sin pagar arancel.

Con un precio de preventa de US$20.900, el nuevo MG3 ICE se ubica entre los autos 0km más accesibles del mercado argentino. Tomando como referencia un tipo de cambio de $1415 por dólar, su valor equivale a $29.573.500.

El hatchback incorpora un motor naftero de 1.5 litros y cuatro cilindros que desarrolla 114 CV y 142 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT. Según los datos informados por la marca, registra un consumo combinado de 5,9 litros cada 100 kilómetros.

El hatchback incorpora un motor naftero de 1.5 litros y cuatro cilindros que desarrolla 114 CV y 142 Nm de torque

En materia de dimensiones no tiene cambios, respecto a la versión electrificada, ya que mide 4,12 metros de largo, cuenta con una distancia entre ejes de 2,57 metros y ofrece un baúl de 241 litros.

En el interior viene con una pantalla multimedia de 10,25″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay, acompañada por un tablero digital de 7″. También suma comandos por voz, acceso sin llave, arranque por botón, cámara de visión de 360 grados y sensores de estacionamiento.

En el interior viene con una pantalla multimedia de 10,25″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay, acompañada por un tablero digital de 7″

En lo que respecta al apartado de seguridad, el modelo incorpora seis airbags, control electrónico de estabilidad (ESP), monitoreo de presión de neumáticos y asistente de arranque en pendiente.

Además, ofrece el paquete de asistencias a la conducción denominado MG Pilot, que incluye alerta de colisión frontal, advertencia de salida involuntaria de carril, control de crucero adaptativo con función Stop & Go, asistente de mantenimiento de carril y reconocimiento inteligente de velocidad.

El valor de comercialización de preventa es promocional y una vez que esta termine, el modelo tendrá un precio de lista de US$21.900.

La llegada de esta nueva variante amplía la gama de entrada de MG en la Argentina y le permite competir en uno de los segmentos de mayor volumen del mercado, donde participan modelos como el Hyundai HB20, Toyota Yaris, Peugeot 208, Fiat Argo y Citroën C3, entre otros.