Foton y Chery presentan sus novedades en el mercado automotriz argentino

El desembarco de marcas chinas en el mercado automotriz argentino no es una novedad. Como reflejo de esa masiva llegada y de la gran recepción que están teniendo entre los usuarios locales, se viene la primera edición de la Expo Auto Chino, en la que el Grupo Corven estará presente con lanzamientos de sus representadas Foton y Chery.

La cita tendrá lugar del 2 al 4 de octubre en el predio BA Ferial Costa Salguero, en lo que constituirá un megaevento con más de 20.000 visitantes y las propuestas de 26 marcas del gigante asiático. En este contexto, la participación del Grupo Corven será una demostración de toda la fuerza y la innovación que están redefiniendo las reglas del transporte y la movilidad urbana en el país.

“Para Grupo Corven es clave participar en estos encuentros porque nos permiten fortalecer el vínculo con el sector, acercarnos a nuestros clientes y compartir nuestra visión sobre el futuro de la movilidad en la Argentina. Nos llena de orgullo que marcas con la trayectoria internacional de Chery y Foton nos hayan elegido para representarlas en el país”, destacó Martín De Gaetani, director de Relaciones Institucionales de Grupo Corven.

Las marcas muestran cómo será el futuro de la movilidad en el país

Con más de 56 años de trayectoria en la producción y comercialización de camiones, motos y autopartes, Grupo Corven —liderado por Leandro Iraola—incorporó a su portafolio, hace apenas un año, a Chery, expandiéndose así al mercado de los autos de pasajeros. Desde entonces, la marca escaló hasta ubicarse entre las de mayor participación dentro del segmento de automotrices chinas, que hoy representan una porción creciente de la facturación total del grupo. A eso se suma la trayectoria de Foton, a la que Corven representa desde hace más tiempo, y con la que además avanza en un plan de fabricación local.

“Foton es el fabricante de vehículos comerciales número uno en el mercado chino y mantiene este liderazgo en el mismo segmento en Argentina. Por su parte, tras su relanzamiento de la mano del Grupo Corven, Chery está teniendo un fuerte crecimiento. Ser parte de los proyectos de ambas marcas en el país representa para Grupo Corven un reconocimiento a la trayectoria, capacidad y compromiso con el desarrollo de la industria automotriz argentina”, agregó De Gaetani.

Los lanzamientos de la Expo Auto Chino

Entre las novedades salientes de la primera Expo Auto Chino estará, sin dudas, la presentación oficial del nuevo vehículo 100% de Foton. La propuesta se enmarca bajo el paraguas BlueLine, la estrategia global con la que Foton impulsa soluciones de movilidad más limpias y eficientes, y llegará como una develación exclusiva reservada para el primer día de la muestra. Este lanzamiento estratégico no solo expandirá su gama actual de energías limpias, sino que significará el desembarco absoluto de la marca en un segmento comercial completamente inédito en Argentina y que promete revolucionar el mercado logístico.

Por su parte, Chery llegará a Costa Salguero con un stand en el que exhibirá modelos que reflejan la amplitud de su gama, con opciones de motorización convencional y modelos híbridos con su destacada tecnología Chery Super Hybrid (CSH). El espacio también será escenario de otros lanzamientos y avant-premières de producto, configurando así una propuesta que amplía la oferta de movilidad en el país, con foco en la tecnología, el diseño y la eficiencia.

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