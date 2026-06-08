Llega una nueva marca de motos que, con una inversión y elogios al Gobierno, presentó cinco modelos

La industria de las motos atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en términos de patentamientos de unidades 0km; de hecho, este año proyectan más de 800.000 unidades vendidas.

En ese contexto de crecimiento sostenido, Grupo La Emilia (un grupo con más de 30 años de trayectoria en el sector de la movilidad y que recientemente incorporó una nueva marca a su portfolio local) anunció el desembarco de Malaguti en la Argentina; la histórica firma italiana, fundada en Bolonia en 1930, llegará al mercado local con cinco modelos orientados a cubrir una demanda que, según la compañía, aún se encuentra insatisfecha.

“Esta marca viene a cubrir el nicho de una marca internacional, pero accesible. Apuntamos a ese segmento porque creemos que muchas marcas globales desarrollan productos para todo el mundo y no necesariamente para las necesidades específicas que tiene el consumidor argentino. En la Argentina se valoran aspectos que, en otros mercados, quizás no tienen la misma relevancia”, señaló Alan Meller, accionista de Grupo La Emilia, en diálogo con LA NACION, quien además señaló que, para concretar este lanzamiento, fue necesaria una inversión cercana a los US$10 millones.

Otro dato contundente que aportó Meller fue que proyecta que la industria alcance el millón de motos 0km vendidas el año próximo, a pesar de tratarse de un año electoral.

“Si la morosidad empieza a bajar, si el riesgo país continúa cayendo, si las tasas siguen reduciéndose y el consumo comienza a reactivarse, creo que el Gobierno va a tener una cantidad de reservas y un colchón suficiente para llegar con tranquilidad a las elecciones. A nivel macroeconómico, la Argentina está muy bien y, a nivel microeconómico, la caída se está frenando y ya empieza a vislumbrarse un crecimiento. Si esa mejora se consolida, va a tener un impacto muy positivo”, afirmó.

Retomando el lanzamiento de la marca, Meller sostuvo: “Estos modelos se destacan por su diseño italiano, por el prestigio de la marca. Cada moto tiene una identidad propia y atributos que la distinguen del resto de los modelos disponibles actualmente”.

Los cinco modelos y sus precios

En una primera etapa, Malaguti comercializará cinco modelos pertenecientes a diferentes categorías: scooters, naked urbanas, on-off y adventure. La oferta estará compuesta por las Liguria 155, Modena 150, Modena 300, Oltre 150 y Trovare 475.

La Liguria 155 será la representante de la marca dentro del segmento scooter y equipa un motor monocilíndrico de 149,6 cc, refrigeración líquida y transmisión CVT, que entrega 14 CV y 13,7 Nm de torque. Entre sus principales atributos incorpora tablero TFT de 7 pulgadas con navegador integrado, sistema keyless, puerto USB, parabrisas, iluminación full LED y frenos CBS, con una propuesta orientada a quienes buscan practicidad para los desplazamientos urbanos.

Liguria 155

La Modena 150, en tanto, se posiciona dentro del segmento naked de baja cilindrada. Está impulsada por un motor monocilíndrico de 149,4 cc con inyección electrónica, asociado a una caja de seis velocidades, que desarrolla 11,5 CV y 11,2 Nm de torque. Cuenta con tablero LCD, iluminación full LED, horquilla invertida y frenos CBS, combinando una estética deportiva con un enfoque urbano.

Modena 150

Por encima aparece la Modena 300, una naked de media cilindrada equipada con un motor monocilíndrico de 292 cc que entrega 28 CV y 26,5 Nm de torque. Suma sistema ABS, suspensión delantera invertida, iluminación full LED y tablero LCD, además de detalles como quilla, sliders laterales y horquillón trasero de aleación que refuerzan su perfil deportivo.

Modena 300

La Oltre 150 apunta a los usuarios que alternan el uso diario en ciudad con recorridos fuera del asfalto. Utiliza un motor monocilíndrico de 149,4 cc con inyección electrónica y caja de seis velocidades, que genera 11,5 CV y 11,2 Nm. Para reforzar su espíritu aventurero incorpora llantas de rayos, horquilla invertida, tablero LCD, iluminación full LED y una posición de manejo elevada pensada para afrontar distintos tipos de terreno.

Oltre 150

Por su parte, la Trovare 475 se convertirá en el buque insignia de la marca. Este modelo equipa un motor bicilíndrico de 471 cc con refrigeración líquida que desarrolla 47 CV y 45 Nm de torque, asociado a una transmisión de seis velocidades. Entre su equipamiento se destacan los modos de conducción, tablero TFT de 7 pulgadas con navegador, sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), ABS desconectable, llantas de rayos tubeless, parabrisas regulable, toma USB y defensas, características pensadas para quienes buscan realizar viajes de larga distancia dentro y fuera del asfalto.

Trovare 475

En lo que refiere a los precios, fueron informados los siguientes: