Llega un nuevo sedán híbrido a la Argentina que declara 1600 kilómetros de autonomía

La automotriz china con mayor cantidad de patentamientos en el país, BYD, lanzó la preventa del Seal 5 DM-i, un sedán híbrido enchufable que se convierte en el primer modelo de este tipo de carrocería que la marca incorpora a su oferta local. Se trata de un modelo que puede alcanzar una autonomía combinada de hasta 1600 kilómetros bajo el ciclo NEDC y registra un consumo declarado de 3,7 litros cada 100 kilómetros.

Con estas cifras, BYD lo presenta como el híbrido enchufable con mayor autonomía del mercado argentino. El Seal 5 DM-i tiene 4,78 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,51 metros de alto, mientras que su baúl ofrece una capacidad de 522 litros. Con los asientos traseros rebatidos, el volumen de carga puede ampliarse hasta los 1295 litros.

Además de sus dimensiones, el modelo incorpora funciones de conectividad a través de la BYD App, una aplicación que permite consultar desde el teléfono información relacionada con el vehículo, como el nivel de combustible, su ubicación y su estado.

BYD Seal 5 DM-i

“El Seal 5 DM-i representa una propuesta muy concreta para el mercado argentino: un sedán súper híbrido que combina autonomía extendida, bajo consumo y tecnología aplicada al uso diario. Es un modelo pensado para usuarios que buscan eficiencia, pero también espacio, conectividad y flexibilidad para moverse en la ciudad o realizar viajes más largos. Su llegada marca, además, el ingreso de BYD al segmento de los sedanes y amplía nuestra propuesta en el país”, señaló Bernardo Fernández Paz, director comercial de BYD Argentina.

Con este lanzamiento, BYD ingresa al segmento de los sedanes en la Argentina y amplía una oferta local que ya está compuesta por vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables. La compañía busca así extender su tecnología Super Hybrid DM-i hacia nuevos perfiles de usuarios y sumar una nueva alternativa dentro de su estrategia de expansión en el mercado.

Si bien todavía se desconocen su precio final y los detalles técnicos, la preventa del BYD Seal 5 DM-i ya comenzó en la Argentina, con una reserva que requiere un anticipo de US$500 o su equivalente en pesos.