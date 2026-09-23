Un estudio detectó qué buscan las personas en un auto usado: desde el modelo más elegido hasta el color

En la industria automotriz, los autos usados continúan como protagonistas, ya que representan tres de cada cuatro vehículos vendidos en el país. Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante la primera mitad del año se transfirieron 891.628 unidades, mientras que los patentamientos de 0km, de acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), alcanzaron las 385.091 unidades entre enero y agosto.

Dentro de ese universo de transferencias de autos usados, Kavak, compañía especializada en la compra y venta de vehículos de segunda mano, registró distintas tendencias y variables que reflejan cómo se comporta el consumo en este mercado (en este caso, son unidades modelo 2008 en adelante con hasta 300.000 kilómetros recorridos).

Uno de los primeros puntos que arrojó el informe (con datos correspondientes al primer semestre de 2026) fue el de los modelos más buscados, que continúan con una tendencia consolidada. El top 5 está compuesto por el Peugeot 208, el Chevrolet Cruze II, el Fiat Cronos, el Ford EcoSport y el Toyota Corolla.

A su vez, el ranking varía según el tipo de carrocería; entre los hatchbacks, el Peugeot 208 quedó primero, seguido por el Volkswagen Gol Trend y el Chevrolet Onix; en el segmento de las minivanes, el Citroën C3 Aircross encabezó las preferencias, por delante de la Renault Kangoo y la Chevrolet Spin; entre las pickups, la Volkswagen Amarok fue la más elegida, seguida por la Ford Ranger y la Fiat Toro; y en el caso de los sedanes, el Fiat Cronos ocupó el primer lugar, seguido por el Toyota Corolla y el Chevrolet Cruze II; por último, entre los SUV, el Ford EcoSport lideró el ranking, seguido por el Jeep Renegade y el Chevrolet Tracker.

El color negro quedó fuera de las tonalidades más elegidas Félix Busso

En cuanto al tipo de carrocería, casi la mitad de los autos comercializados (47%) fueron hatchbacks, mientras que el 26% correspondió a SUV y el 18% a sedanes. Por su parte, las pickups representaron el 5% y las minivanes, el 2% restante.

Ahora bien, en cuanto a los colores más elegidos, el blanco fue el más solicitado y representó el 24,8% de las operaciones realizadas durante el primer semestre del año. Le siguieron el gris plata, con el 22%, y el gris oscuro, con el 19,3%. Por primera vez desde que se elabora este reporte, el color negro llamó la atención ya que quedó fuera del podio de los más elegidos y ocupó el cuarto lugar, con una participación del 13,6%.

Una de cada tres personas que eligieron comprar un auto en Kavak durante el semestre fueron mujeres Félix Busso

Luego, en términos de caja de transmisión, durante la primera mitad del año, seis de cada 10 autos tuvieron caja manual (61%), mientras que el 39% restante correspondió a unidades con caja automática.

Dentro de las compras medidas por Kavak otra tendencia que se mantuvo fue que el 33,1% de los clientes fueron mujeres y el 66,9% restante, hombres. “Esta evolución acompaña una tendencia que se observa desde hace varios años: cada vez más mujeres participan activamente en la decisión de compra de un vehículo y priorizan procesos de adquisición respaldados por información clara y condiciones transparentes”, comentaron en el informe.