Una nueva automotriz china llega a la Argentina, lanza una pickup y advierte que llegarán más modelos

Continúan sumándose marcas chinas a nuestro mecado. Ahora le tocó el turno a Rely, la automotriz especializada en vehículos comerciales y utilitarios y que se promociona como “una marca reconocida a nivel global por la durabilidad y el bajo costo operativo de sus productos que se integra al parque automotor local para ofrecer soluciones de movilidad diseñadas específicamente para emprendedores, pymes y flotas logísticas”.

De la mano del Grupo La Emilia, corporación especializada en soluciones de movilidad con más de 30 años de trayectoria en el país, la llegada de Rely se dará bajo el paraguas de Fleetone, la nueva unidad de negocios de vehículos de cuatro ruedas del Grupo.

¿De qué se trata? Fleetone será un paraguas que agrupará a todos los productos del grupo. Para entenderlo mejor, los concesionarios bajo este nombre podrán vender todos los vehículos sin distinción de marca. Por eso, adelantaron desde la compañía que en los próximos meses traerán más marcas de distintos segmentos.

Rely es una automotriz perteneciente al Chery Commercial Vehicle, la división de marcas comerciales del gigante Chery. Fue presentada en el Salón de Shanghai del año último, tiene lanzados tres modelos y se esperan varios más en los próximos meses.

Respecto de la Rely R8, llega aquí en cuatro niveles de equipamiento: Comfort 4x4 CD MT, Comfort 4x4 CD AT, Luxury 4x4 CD MT y Limited 4x4 CD AT.

La nueva Rely R8

La estética es sobria y moderna, con una cabina diseñada para maximizar la visibilidad del conductor. Cuenta con una caja de carga de grandes dimensiones con barandas rebatibles en tres lados, facilitando la carga y descarga con autoelevadores.

Las medidas son amplias para el segmento: 5370 mm de largo, 1960 mm de ancho, 1880 mm de alto y 3230 mm de distancia entre ejes. El tanque tiene una capacidad de 80 L y la distancia mínima al suelo es de 220 mm. La caja también es generosa, con un largo de 1530 mm, un ancho de 1620 mm y un alto de 515 mm; la capacidad de carga es de una tonelada.

A diferencia de otros utilitarios básicos, la R8 incluye un equipamiento de confort de serie muy completo, con aire acondicionado, dirección asistida, cierre centralizado, pantalla multimedia de 12,3”, sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso y un sistema de audio con conectividad USB/Bluetooth.

El interior de la Rely R8

En seguridad, cumple con todas las normativas locales vigentes, incorporando frenos a discos con ABS y distribución electrónica de frenado (EBD), 7 airbags y barras de protección lateral en la cabina. A esto suma una serie de Asistencias a la Conducción (ADAS) de última generación, que incluye Advertencia de Colisión Frontal (FCW), Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), Advertencia de salida de carril (LDW), Asistente de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistente de Centrado de Carril (LCA), Control de Velocidad Crucero Adaptativa (ACC), Asistente para Atascos de Tráfico (TJA), Asistente Inteligente de Crucero (ICA) y Asistente de Giro.

La mecánica está compuesta por un motor turbodiésel de 4 cilindros y 2.3 L, que entrega 161 CV a 3500 rpm y 420 Nm de par entre 1500 y 2500 rpm, con opciones de cajas manual de 6 marchas o automática de 8; para ambos casos, la tracción es 4x4. El motor está optimizado para ofrecer un torque sólido a bajas revoluciones, ideal para arranques con carga completa sin penalizar el consumo de combustible.

Los precios de lanzamiento son los siguientes y la garantía es por cinco años o 200.000 km.