Llega una nueva moto a la Argentina “para todos los días” y por menos de $3 millones

Keeway, una marca de origen húngaro fundada en 1999 y representada localmente por Grupo La Emilia, presentó en la Argentina la CK125S, una nueva moto urbana de 125 cc que apunta a quienes buscan una alternativa para los desplazamientos cotidianos.

Con presencia internacional en más de 90 países y más de 2,5 millones de unidades producidas, Keeway forma parte de un grupo industrial que también desarrolla marcas como Benelli, Morbidelli y Benda. En la Argentina, la compañía trabaja junto con Grupo La Emilia desde hace más de seis años y cuenta con producción local y una red de distribución en todo el país.

Equipa un motor monocilíndrico, que eroga una potencia de 8,6 CV a 7500 rpm Maximiliano Masullo - www.maxima

Carlos Fernández, Product Manager de Keeway destacó: “Con la CK125S buscamos ofrecer una moto que responda a las necesidades reales de quienes se mueven todos los días por la ciudad, pero que al mismo tiempo quieren dar un salto en diseño, equipamiento y practicidad. Es un modelo ágil, fácil de manejar y pensado para acompañar la rutina diaria con una propuesta moderna dentro del segmento 125cc”.

En cuanto al modelo, la CK125S destaca, según la firma, por su bajo peso, un equipamiento orientado al uso diario y una configuración mecánica pensada para moverse en ciudad.

La nueva moto cuenta con un motor monocilíndrico de cuatro tiempos y 125 cc, capaz de entregar 8,6 CV a 7500 rpm. Según la información proporcionada por la marca, la configuración busca priorizar el consumo contenido y la facilidad de uso en recorridos urbanos. Uno de sus principales atributos es el peso: registra 99 kg en orden de marcha, una característica que favorece la maniobrabilidad en el tránsito y puede resultar especialmente relevante para quienes se inician en el uso de una moto.

El conjunto mecánico incorpora arranque eléctrico y por patada, mientras que la transmisión no fue especificada en el comunicado de lanzamiento.

El modelo cuenta con un tablero digital Maximiliano Masullo - www.maxima

En cuanto al equipamiento, la CK125S incorpora freno delantero a disco con sistema CBS, llantas de aleación y una suspensión trasera con doble amortiguador regulable. A eso se suman un tablero digital, iluminación LED y cargador USB, elementos que buscan adaptar la moto a las necesidades del uso cotidiano.

Por sus dimensiones y peso, la propuesta está enfocada principalmente en la movilidad urbana. Keeway la presenta como una alternativa tanto para quienes buscan su primera moto como para aquellos usuarios que necesitan un vehículo de dos ruedas para trasladarse diariamente al trabajo, la universidad o realizar recorridos dentro de la ciudad.

La CK125S estará disponible en tres colores: gris, negro y rojo, y tendrá una garantía de 12 meses o 12.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

El precio de lanzamiento es es de $2.690.000.