Llegó a la Argentina un nuevo auto alemán que acelera de 0 a 100km/h en 3,8 segundos

El autódromo Roberto Mouras de La Plata fue el escenario elegido por BMW Group Argentina para presentar una serie de novedades deportivas. Durante las dos jornadas de la denominada “BMW Experience”, concesionarios e invitados de prensa pudieron conocer y manejar en pista distintos modelos de las marcas BMW y MINI.

Uno de los protagonistas fue el nuevo BMW M2 CS, la versión más potente y exclusiva de la coupé compacta. En el mismo encuentro se presentaron el BMW M440i xDrive Cabrio, el MINI John Cooper Works Countryman ALL4 y el MINI John Cooper Works GP Inspired Edition. La serie de cinco lanzamientos se completa con la moto BMW F 450 GS, cuya llegada había sido comunicada días antes.

Producido exclusivamente en México, el M2 CS tendrá una disponibilidad limitada. Aunque la automotriz no informó cuántas unidades se asignaron al mercado local, anticipó que la Argentina será el séptimo país del mundo que más ejemplares recibirá.

El nuevo M2 CS se produce en México

Qué cambia frente al BMW M2

La principal diferencia se encuentra debajo del capó. El motor naftero de seis cilindros en línea y tres litros con tecnología M TwinPower Turbo fue llevado hasta los 530 CV a 6250 rpm y 650 Nm entre 2750 y 5730 rpm.

Esto representa un incremento de 50 CV y 50 Nm respecto del BMW M2 convencional, que entrega 480 CV y 600 Nm. La potencia se transmite exclusivamente a las ruedas traseras mediante una caja automática M Steptronic de ocho velocidades con Drivelogic y levas detrás del volante.

Suma unos 50 CV y 50 Nm respecto del BMW M2 convencional

Con esta configuración, el M2 CS acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 302 km/h, limitada electrónicamente. El consumo combinado declarado es de 11,6 km/l —equivalente a unos 8,6 l/100 km— y el tanque tiene una capacidad de 52 litros.

La preparación no se limita al aumento de potencia. El CS pesa aproximadamente 30 kilos menos que el M2 tradicional, como resultado del empleo de plástico reforzado con fibra de carbono en diferentes sectores de la carrocería y el habitáculo.

Acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 302 km/h

Entre las piezas fabricadas con este material aparecen el techo, la tapa del baúl con un alerón tipo “cola de pato” integrado, el difusor trasero, las carcasas de los espejos, las butacas envolventes y la consola central.

La suspensión también recibió modificaciones específicas y la carrocería quedó ocho milímetros más cerca del suelo. A esto se suman un chasis M adaptativo con modos Comfort, Sport y Sport Plus y un diferencial M Sport que distribuye electrónicamente el torque entre las ruedas posteriores.

Quedó ocho milímetros más cerca del suelo respecto al M2

El conjunto se completa con frenos M carbono-cerámicos, cálipers rojos y llantas forjadas de color bronce de 19 pulgadas en el eje delantero y 20 pulgadas en el trasero. De fábrica también puede configurarse con neumáticos específicos para utilizar en circuito.

Tiene llantas forjadas de color bronce de 19 pulgadas en el eje delantero y 20 pulgadas en el trasero

Tecnología para la pista

El BMW M2 CS incorpora el paquete M Drive Professional, que permite modificar diferentes parámetros del vehículo y acceder a funciones pensadas para la conducción deportiva.

Entre ellas se encuentran el M Track Mode, el control de tracción M regulable en diez niveles y el M Drift Analyser, que registra el ángulo y la duración de los derrapes. También dispone del cronómetro M Laptimer para medir los tiempos de vuelta.

Está equipado con múltiples tecnologías pensadas para la pista UWE FISCHER

Desde la pantalla central pueden configurarse las respuestas del motor, la suspensión y la dirección. El conductor también cuenta con un volante M revestido en Alcántara, con levas y una marca central a las 12.

Pese a su orientación deportiva, mantiene distintos elementos de confort. Las butacas M Carbon poseen calefacción, múltiples regulaciones eléctricas y memoria para el conductor. Además, incluye climatizador automático bizona, tapizado integral de cuero Merino, iluminación ambiental y equipo de sonido Harman Kardon de 14 parlantes y 464 W.

Las butacas M Carbon poseen calefacción, múltiples regulaciones eléctricas y memoria para el conductor UWE FISCHER

El sistema multimedia utiliza una pantalla curva compuesta por un instrumental digital de 12,3 pulgadas y un monitor central de 14,9 pulgadas, con el sistema operativo BMW 8.5. Incorpora navegación, Head-Up Display a color, Apple CarPlay, Android Auto, cargador inalámbrico, BMW Digital Key y asistente personal por comandos de voz.

Cuneta con una pantalla curva compuesta por un instrumental digital de 12,3" y un monitor central de 14,9" UWE FISCHER

Seguridad y asistencias

El equipamiento de seguridad incluye airbags frontales, laterales y de cabeza; control dinámico de estabilidad; frenos ABS; monitoreo individual de presión y temperatura de los neumáticos; cámara de marcha atrás y sensores de estacionamiento delanteros, traseros y laterales.

Al mismo tiempo, posee control de velocidad crucero adaptativo con función Stop&Go, alerta de salida y cambio de carril, retorno al carril, advertencia de colisión frontal con intervención sobre los frenos, detección de peatones, alerta de tránsito cruzado trasero y reconocimiento de límites de velocidad.

Tiene un precio de US$189.900 UWE FISCHER

El nuevo BMW M2 CS se ofrece en los colores Velvet Blue, Brooklyn Grey, Portimao Blue y Black Sapphire. Su precio es de US$189.900, frente a los US$127.900 del M2 tradicional, una diferencia de US$62.000. La garantía es de tres años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero.