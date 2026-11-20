¿Tenés una RAM pero te gustaría probar otro modelo? ¿Te subiste a una RAM pero nunca te diste el gusto de manejarla? ¿Siempre viste la RAM desde abajo? Sea cual sea tu caso, este fin de semana largo es tu oportunidad de sacarte ese pendiente en la gran Driving Sessions de Stellantis.

Tanto el domingo 22 como el lunes 23, entre las 11 y las 18, acercate a La Nube, en Costanera Norte. Allí podés probar los modelos Dakota, Rampage, 1500 Y 2500. ¿Cómo? Anotándote en https://stellantisdriving.com.ar/

RAM es, sin duda, la gran referencia mundial en el segmento de las pick-ups premium, gracias a una propuesta que combina la máxima capacidad de trabajo con tecnología de vanguardia y un nivel superior de sofisticación. La marca del carnero se destaca por ofrecer vehículos con una gran capacidad de carga orientada al trabajo, sin resignar confort y seguridad. En las Stellantis Driving Sessions, los visitantes podrán conocer y manejar toda su gama

Stellantis presenta su oferta de marcas y modelos al público

RAM Dakota

La nueva Ram Dakota de producción nacional es una pick-up mediana que llega para redefinir el segmento con un diseño imponente y robusto, un interior sorprendente por su confort y tecnología, y prestaciones únicas que reflejan el legado de la marca. Equipada con un motor turbodiésel de 2,2 litros que entrega 200 CV y 450 Nm de torque, se combina con una transmisión automática de ocho velocidades y tracción 4x4.

En esta oportunidad podrán encontrar la Ram Dakota en su versión Laramie que se distingue por un diseño más refinado, sus elementos cromados, llantas de aleación de 18″ y una firma lumínica elegante en la parrilla. Además, en su interior cuenta con tapizados de cuero

La Dakota Laramie brinda robustez y equipamiento para un uso cotidiano

RAM 1500

La RAM 1500 representa la visión más refinada de las pick-ups full size de la marca y se convirtió en su modelo más icónico. Equipa el nuevo motor Hurricane 3.0 biturbo de seis cilindros en línea, capaz de entregar 426 CV y 635 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y sistema de tracción 4x4.

Destaca por su alto nivel de confort, con tapizados de cuero, pantalla multimedia Uconnect de 14,5 pulgadas, tablero digital de 12 pulgadas, techo panorámico, suspensión neumática autonivelante y compartimentos de carga RamBox. A ello suma una destacada capacidad de remolque y un amplio paquete de asistencias a la conducción, posicionándose como una de las camionetas más lujosas y tecnológicamente avanzadas del mercado.

La RAM 1500 Laramie representa la visión más refinada de las pick-ups full size de la marca

RAM Rampage

La RAM Rampage se ubica en el segmento de las pick-ups compactas y traslada el ADN premium de la marca a una propuesta versátil para el uso cotidiano. Con un motor naftero turbo de 272 CV, asociado a una transmisión automática de nueve velocidades y tracción 4x4, se presenta como la pick-up de producción regional más veloz y potente. Además, es el modelo de RAM con mayor variedad de versiones, con una gama que responde a distintas necesidades y preferencias.

La RAM Rampage traslada el ADN premium de la marca a una propuesta versátil para el uso cotidiano

Su propuesta combina un diseño imponente con un interior de materiales premium y terminaciones de calidad, junto con equipamiento tecnológico orientado al confort. Incorpora un tablero digital y una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, además incluye asistencias a la conducción, como frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril y monitoreo de punto ciego, según la versión.

RAM 2500

La RAM 2500 está concebida para quienes requieren una pick-up de trabajo pesado sin renunciar al confort premium, ya que se trata de la camioneta más capaz del mercado argentino. Se caracteriza por su imponente diseño exterior con detalles cromados, llantas de aleación y una presencia robusta que refleja sus capacidades.

El motor 6.7L CUMMINS® Turbo Diesel I6 ofrece una notable capacidad en términos de potencia, torque y comportamiento dinámico. La transmisión automática de seis velocidades es multirrango y de comportamiento variable electrónico. Esta motorización combinada con el sistema de tracción integral 4x4 le permite al vehículo alcanzar una capacidad máxima de remolque de 7.625 kg.

La RAM 2500 Laramie Cromada se caracteriza por su imponente diseño exterior con detalles cromados

En el interior incorpora asientos de cuero, sistema multimedia Uconnect, tablero digital, cámara de visión 360°, climatización automática y múltiples asistencias de seguridad. Su nivel de refinamiento y poder inigualable la convierten en una alternativa ideal para tareas exigentes y largos recorridos.

Este fin de semana, entonces, cuatro pick-ups para sorprenderte: la pick-up más potente en el mercado, una pick-up mediana fabricada en Córdoba, una de seis cilíndros icónica y una turbodiesel de capacidades sin precedentes. Vos, ¿cuál vas a elegir?

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