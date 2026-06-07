¿Los autos cero kilómetro pueden bajar de precio? Responden los especialistas

El mercado automotor sigue experimentando las consecuencias de una mayor apertura comercial, lo que impactó de lleno en la cantidad de marcas, modelos y tecnologías que se comercializan en el país.

Uno de los efectos más concretos fue una mayor competencia, lo que generó que los precios del sector cuenten con una mayor presión y no se apliquen las subas mensuales a las que los consumidores están acostumbrados.

Este proceso de cambio tiene varios causales. Por un lado, las decisiones impositivas, de importaciones y acuerdos internacionales llevados adelante por el Gobierno. Por el otro, lo que ocurrió meses atrás el año pasado, antes de las elecciones de medio término.

“En el período electoral, los precios de los autos experimentaron una suba que casi duplicó la del IPC, con incrementos del 4% en algunos de esos meses”, explicó a LA NACION Andrés Civetta, especialista en movilidad de la consultora Abeceb.

La mayor competencia, el ingreso de importados y un nivel de stock más elevado cambiaron la dinámica del sector ViDI Studio - Shutterstock

Pasada la incertidumbre de las elecciones y con más énfasis a partir de diciembre, se empezó a ver una moderación en esos precios. “Fueron bajando del 4% al 2,5% aproximadamente, hasta que en enero tocó un 2,2% y luego prácticamente se plancharon. Es un proceso que se quiebra el primer mes de este año”, agregó el economista.

Siguiendo esa línea, se se observa el comportamiento de los precios desde enero de este año hasta abril, la variación acumulada fue del 2,1%, contra el 12,3% del IPC. Esto quiere decir que en este período los precios de los autos no crecieron como los de la economía.

Según el especialista, las razones que explican este comportamiento son que el tipo de cambio no aumenta, el fuerte crecimiento en la participación de los importados y que el stock en concesionarios también aumentó (actualmente hay unos 152.000 vehículos, lo que implica entre dos y tres meses de ventas). Por lo tanto, “no hay motivos que indiquen que los precios de los autos van a subir en los próximos meses”, sumó Civetta.

Si se se observa el comportamiento de los precios desde enero de este año hasta abril, la variación acumulada fue del 2,1%, contra el 12,3% del IPC Freepik

El tipo de cambio estable es una variable relevante históricamente para el sector. Este hace al costo de los vehículos, que incide en el costo de las partes que utilizan los modelos de producción nacional y es determinante en los importados, que hoy alcanzan casi el 70% del total de los patentamientos.

“Hay oferta, mucha competencia y stock disponible. No hay elementos que presionen al alza de los precios del lado de la oferta y del lado de la demanda tenemos una caída interanual del 10%”, analizó el economista.

Los importados hoy alcanzan casi el 70% del total de los patentamientos Fahroni - Shutterstock

En mayo los patentamientos de autos sufrieron una de las mayores caídas en lo que va del año, con una baja del 25,6% interanual, ya que se registraron unas 41.921 unidades (en mayo de 2025 fueron unas 56.319), según la la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara).

En comparación con abril, la retracción fue del 12,2%, mientras que en lo que va del año se registraron 247.187 patentamientos de unidades 0km, un 9,7% menos de lo acumulado en 2025 (273.819).

Ante este panorama, la incógnita que le interesa a los consumidores es saber hasta cuándo va a continuar esta tendencia de congelamiento de precios o la posibilidad de que bajen los próximos meses. “Eso va a depender de cuándo el mercado logre recuperar dinamismo o las ventas empiecen a aumentar y se consuma el stock, es decir cuando el mercado descomprima”, comentó Civetta.

Si bien abril dio una variación mensual del 0,2% en precios y en marzo esta también fue levemente negativa según la consultora, ven difícil que los precios bajen en el corto plazo, siendo más probable que se mantengan estables.

El efecto del cupo de electrificados, los chinos y la eliminación de los impuestos internos

Uno de las medidas más relevantes del Gobierno en el sector automotor fue permitir el ingreso de 50.000 unidades anuales electrificadas sin pagar arancel extrazona, siempre y cuándo tengan un valor FOB (Free on Board, es decir antes de tributar impuestos) menor a los US$16.000 y cumplan ciertas características técnicas.

“Los precios en el segmento de los SUV están muy competitivos por el tema del cupo, ya que la oferta tiende a concentrarse en ese segmento. En la gama más baja, se ve al menos una pausa en los aumentos”, detalló a este medio Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai Argentina y presidente de CIDOA (Cámara de importadores y distribuidores oficiales de automotores).

El ingreso de modelos electrificados a través del cupo generó que se disciplinen los precios en algunos segmentos

Dentro de las opciones disponibles, Civetta argumentó que las opciones híbridas “están disciplinando precios”, ya que ese era el objetivo real del Gobierno. Sin embargo, todavía la participación sobre el total está siendo acotada. Creció, pero no es determinante como para condicionar a todo el mercado.

El éxito de estas motorizaciones encuentra razón en que son las más atractivas para el consumidor, considerando que les permite un ahorro en combustible gracias a un consumo optimizado y no quedan atrapados en las limitaciones que tiene todavía la infraestructura de los eléctricos.

Los modelos chinos tuvieron un crecimiento importante en el mercado argentino pero todavía no tienen un número determinante como para condicionar a todo el mercado Victor R. Caivano - AP

La amplia mayoría de modelos que generan este fenómeno provienen desde China, que encabeza una avanzada sin precedentes en cuanto a cambio tecnológico y posicionamiento en mercados internacionales.

“Pasamos de la idea de que los modelos chinos eran de baja calidad a que sean pioneros en tecnología y seguridad en muy poco tiempo. Su avance generó que a nivel global se venga un juego de alianzas con los chinos, donde las marcas tradicionales se ven obligadas a fabricar en conjunto”, agregó Claudio San Román, director de la Unidad de Automóviles del Grupo Corven, que cuenta con Chery, entre otras marcas.

Siguiendo esa línea, San Román argumentó que las marcas generalistas bajaron sus precios en los últimos meses por el nivel de sobrestock y que ellos, al tener su lista de precios en dólares, les permite tener estabilidad mes a mes.

Uno de los temas de discusión entre los consumidores es que los precios de venta no se modificaron tanto, sino que solo se acercaron los valores de lista a los de comercialización efectiva jd8 - Shutterstock

Otro de los temas que generan discusión es que los precios de venta no se modificaron tanto, sino que solo se acercaron los valores de lista a los de comercialización efectiva. “Hay que tener en cuenta que el pago de patente y seguro se hace por el precio de lista y la gente ya no convalida que estos valores estén por arriba de los de transacción. Por eso vimos muchos cambios y descuentos al respecto en el sector los últimos meses”, argumentó el directivo del Grupo Corven.

En cuanto a la gama más alta, los precios bajaron como una consecuencia de la eliminación de la segunda escala de los impuestos internos, también influenciado por una mayor oferta. “Hoy las gamas de precios ya no tienen saltos. Todo es más orgánico”, sumó Cavicchioli.