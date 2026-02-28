Se eliminó el impuesto al lujo y los precios de los autos bajan hasta casi un 30%

Finalmente, el Senado aprobó la ley de reforma laboral y con ella, el capítulo impositivo que elimina los impuestos internos. De esta manera, marzo sorprende con nuevas listas de precios en las que se evidencian, en algunos casos, autos que bajan casi un 30% en relación a febrero.

Algunas automotrices ya habían aplicado cambios en su política de valores meses atrás. Mercedes-Benz, por ejemplo, representada en el país por Prestige Auto, aplicó descuentos previendo la eliminación del tributo. Otras tantas, aguardaron mayores novedades para conjugar este nuevo escenario impositivo con el nuevo mapa de relaciones políticas y económicas de la Argentina.

En esa línea está Ford, que opera a partir de marzo con bajas de precio que llegan hasta casi un 30% dependiendo el modelo. Allí se combinan dos factores: por un lado, la eliminación del impuesto interno y, por el otro, el cupo de 10.000 vehículos sin arancel que surgen del acuerdo firmado entre la Argentina y Estados Unidos.

El Mustang GT baja cerca de un 30% a raíz de la eliminación del impuesto interno y el acuerdo con EE.UU. Ford

La marca decidió hacer una estimación derivada del impacto de ambas decisiones y anunciar nuevos montos para sus unidades provenientes de EE.UU. Así, se puede ver, por ejemplo, como el SUV Bronco Badlands pasa de US$100.000 (su precio de lista en febrero) a US$74.000 a partir de marzo. Una disminución del 26%.

Otro modelo impactado profundamente por esta decisión es el Mustang GT, que costaba US$90.000 en febrero y ahora lo hace por US$65.000. Una baja del 27,78%.

La Ford F-150 congela sus precios en dólares tras la reducción de diciembre último FORD

“Es el efecto combinado de la eliminación del impuesto y el acuerdo con EE.UU.”, remarcaron desde la terminal. De esta manera, los valores quedan mucho más emparejados con los observados en países vecinos y no tendrían más modificaciones en consiguiente. En resumen, así quedan los nuevos valores de los modelos de Ford afectados por este escenario:

Mustang Dark Horse: de US$97.000 a US$75.000 (-22,68%).

Mustang GT: de US$90.000 a US$65.000 (27,78%).

Bronco Badlands: de US$100.000 a US$74.000 (26,00%).

En el caso de la F-150, la marca había decidido reducir su precio en diciembre (un promedio del 10% en toda la gama) y operó en los dos primeros meses de 2026 con los valores reducidos. Según confirman desde la terminal, quedarán congelados adecuándose a las nuevas condiciones de mercado. Sus precios:

F-150 Lariat HEV: de US$ 90.000 a US$ 80.000 (-11,11%).

F-150 Tremor: de US$ 95.000 a US$ 85.000 (-10,53%).

F-150 Raptor: de US$ 115.000 a US$ 105.000 (-8,7%).

Otras marcas irán por una línea similar. Audi Argentina le confirmó a LA NACION que esperarán a la publicación en el Boletín Oficial para determinar la vigencia de la quita del impuesto. Aún así, remarcaron que el impacto será inmediato y que la baja de precios rondaría entre un 10% y 12%.

Audi prevé una reducción en torno al 12% en su portfolio por la quita del impuesto

BMW, otra de las alemanas de lujo, seguiría la misma senda. Si bien no confirmaron un porcentaje de disminución de precio, sí señalaron a este medio que también analizan el impacto del acuerdo con Estados Unidos.

La decisión sería avanzar con estrategias en dos tramos: primero reducción de precios como consecuencia de la eliminación del impuesto y en segundo término, si corresponde, una segunda baja en línea con el acuerdo entre ambos países.

La alemana BMW también experimentará cambios en los precios de sus autos

A pesar de esto, la baja no será igual en todos los modelos que estaban afectados por los impuestos internos. Algunas automotrices aprovecharán la reforma impositiva para realizar modificaciones en sus políticas comerciales, readecuando su oferta. Otras automotrices que están analizando el impacto en precios y en las que se observará una reducción de precios en las unidades afectadas son Toyota y Lexus.

El impacto del acuerdo comercial con Estados Unidos en el sector automotor

Dentro del acuerdo comercial alcanzado con los Estados Unidos por parte del Gobierno (y pendiente de aprobación en el Congreso), se estableció la posibilidad de que ingresen 10.000 vehículos fabricados en el país norteamericano sin pagar el arancel extrazona del 35%.

La medida apunta a la llegada de modelos que no se comercializan en nuestro país (debido al precio poco competitivo con el que cuentan puestos en tierra argentina) como así también que bajen los precios de aquellos que ya tienen presencia en nuestro mercado.

Las marcas y modelos que podrán ingresar se determinarán bajo el criterio de “first come, first served”, lo que implica que el primero en llegar —en tramitar la importación— es el primero en ser despachado. Solo contarán con el beneficio arancelario las unidades que ingresen dentro del cupo.

En el caso de ciertos vehículos de carga y pickups, el acuerdo establece requisitos puntuales vinculados a sus dimensiones y diseño. Solo podrán acceder al beneficio aquellas unidades que tengan caja de carga independiente, una longitud mínima de 5,5 metros y un ancho no menor a 2 metros.

Se trata de condiciones pensadas principalmente para pickups de gran tamaño, en la búsqueda de excluir a las chatas medianas, que hoy representan el núcleo de la producción automotriz nacional.

Serán 10.000 los autos que ingresen desde Estados Unidos sin pagar el arancel extrazona del 35% Ricardo Pristupluk - LA NACION

Por otra parte, la Argentina reconocerá como válidos los vehículos que cumplan con las normas federales de seguridad vehicular de Estados Unidos (FMVSS) y con los estándares de emisiones vigentes en ese país, sin exigir pruebas adicionales ni procesos de homologación específicos a nivel local.

Para demostrar ese cumplimiento será suficiente presentar una certificación vinculada al número de identificación del vehículo (VIN) junto con una declaración jurada del fabricante. Este mecanismo apunta a agilizar los plazos, reducir costos y simplificar los trámites administrativos para la incorporación de nuevos modelos al mercado.

Con información de Fernando Torres Ullmer e Iñaki Zurueta.