Precios congelados, descuentos para SUV y autos en cuotas: la estrategia de una automotriz

En medio de un desplome de las ventas de autos 0km en la Argentina, Honda acaba de confirmar nuevamente que congela el precio de sus vehículos y aplica una serie de bonoficaciones a otros modelos para este mes.

Durante junio, todas las unidades que comercializa la automotriz japonesa se mantendrán sin variaciones respecto al mes pasado. En cuanto a los Civic HEV, CR-V EXL y CR-V híbrido, tendrán valores promocionales.

Así las cosas, de esta forma queda conformada la lista de precios oficial de Honda para este mes. A su vez, se destaca, cuando corresponde, el valor promocional de las unidades seleccionadas.

WR-V EXL: $42.490.000

HR-V LX: $45.890.000

HR-V EXL: $51.240.000

ZR-V TRG: $59.990.000

CR-V EXL: US$65.800 (promocional, listado en US$70.800)

(promocional, listado en US$70.800) CR-V HEV: US$69.900 (promocional, listado en US$74.900)

(promocional, listado en US$74.900) Civic HEV: US$49.900 (promocional, listado en US$54.000)

(promocional, listado en US$54.000) Accord HEV: US$70.500

Por otro lado, la automotriz informó que mantiene la financiación a tasa 0% a 12 meses en pesos a través del Banco Santander para la compra de sus vehículos. Ya son ocho los meses en los que los precios de Honda no experimentan modificaciones.

Honda Civic hibrido

La actualidad del mercado automotor

El sector automotor experimentó una de las caídas más fuertes en lo que va del año. Según reportó la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara), en mayo se comercializaron 41.921 unidades, una baja del 25,6% interanual dado que en mayo de 2025 se habían registrado 56.319 ventas.

Contra abril, mes en el que se habían patentado 47.730 vehículos, la retracción fue del 12,2%. Así, en lo que va del año se registran 247.187 patentamientos de unidades 0km, un 9,7% menos de lo acumulado en 2025 (273.819).

“El mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar operaciones. Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han genrado una oferta muy amplia y competitiva", analizó Sebastián Beato, titular de Acara.

“Otros temas claves, en los que vamos a seguir trabajando, es la carga impositiva, que sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo, las tasas de financiación, que necesitamos que sigan a la baja, y los costos bancarios, que inciden mucho en las operaciones", amplió.

Para Beato, “las concesionarias continuarán desempañando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra, porque hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién debería responder en caso de cualquier problema en la post venta".