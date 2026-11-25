La oferta de autos con caja automática se amplió con fuerza durante los últimos años en el mercado de la Argentina. A los modelos tradicionales con convertidor de par o transmisión CVT se sumaron distintas alternativas electrificadas, como híbridos y eléctricos, que también permiten conducir sin pedal de embrague.

Sin embargo, esta tendencia se desarrolla en un contexto de contracción general del mercado: durante octubre se patentaron 45.965 vehículos 0km, lo que representó una caída del 8,4% respecto de septiembre y del 12% en comparación con el mismo mes de 2025, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con estos resultados, el acumulado entre enero y octubre alcanzó las 481.852 unidades, un 12,8% menos que las 552.758 registradas durante el mismo período del año anterior.

En ese escenario, las automotrices combinaron distintas estrategias comerciales durante noviembre: los precios de lista expresados en dólares se mantuvieron, en general, sin cambios, aunque su equivalente en pesos aumentó por la evolución del tipo de cambio.

En cuanto a los modelos cuyos valores están expresados en pesos, algunos registraron bajas y otros subas, lo que derivó en un aumento promedio del 0,15% para el listado de autos más económicos con caja automática (para este listado se tuvieron en cuenta solo las versiones más económicas con este tipo de transmisión de cada modelo):

JMEV Easy 3: US$16.900 (o $27.530.100, según un tipo de cambio a $1629)

US$16.900 (o $27.530.100, según un tipo de cambio a $1629) Hyundai HB20 Hatchback (Comfort Plus AT 1.6): $32.500.000

$32.500.000 MG 3 naftero: US$21.900 ($35.675.100)

US$21.900 ($35.675.100) Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $36.315.000

$36.315.000 Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $36.860.000

$36.860.000 Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $37.193.900

$37.193.900 JAC S2 (1.5 CVT Luxury LV): US$22.900 ($37.304.100)

US$22.900 ($37.304.100) Fiat Argo (Drive 1.3L CVT): $38.300.000

$38.300.000 BYD Dolphin Mini (GL): US$23.990 ($39.079.710)

US$23.990 ($39.079.710) Suzuki Swift Hybrid GLX AT: US$24.400 ($39.747.600)

El JMEV Easy 3 conserva el primer lugar y amplía su ventaja como el auto con caja automática más económico de la Argentina. Se trata de un hatchback urbano 100% eléctrico de origen chino, impulsado por un motor de 68 CV y con una autonomía declarada de hasta 330 kilómetros.

JMEV Easy 3

El Hyundai HB20 Hatchback ocupó la segunda posición, sin cambios en su precio respecto del mes anterior. Importado desde Brasil, en su versión Comfort Plus combinó un motor naftero 1.6 de 123 CV con una transmisión automática de seis velocidades.

Hyundai HB20 Hatchback

El MG 3 naftero se ubicó en el tercer puesto, por delante de varios modelos tradicionales del segmento. El hatchback de origen chino está equipado con un motor naftero 1.5, asociado a una transmisión automática.

El MG3, un compacto con mecánica híbrida

El Toyota Yaris quedó en la cuarta posición con su versión XS 1.5 CVT. Fabricado en Brasil, cuenta con un motor naftero 1.5 de 107 CV, combinado con una transmisión automática CVT.

Toyota Yaris Pedro Danthas

El Citroën C3 registró una baja de precio y completó el top 5 de los autos con caja automática más económicos de la Argentina. En su versión VTi AT Feel Pack, incorpora un motor naftero 1.6 de 115 CV, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.