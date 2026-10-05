Summit de Movilidad: LA NACION realiza el evento más convocante del sector, los número uno anticipan sus estrategia en una industria que cambia

Bajo el lema “Los desafíos de un mercado cada vez más competitivo”, se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de octubre la sexta edición del Summit de Movilidad, un encuentro organizado por LA NACION al que acudirán los principales referentes de la industria automotriz argentina. La cita comenzará a las ocho de la mañana a través de todas las plataformas de este medio.

Durante la jornada, los CEO y representantes de las principales empresas del sector analizarán los desafíos y las oportunidades que presenta el nuevo escenario de la movilidad: desde la competitividad y la producción hasta la electrificación, la tecnología y los cambios en los hábitos de los consumidores.

Entre los protagonistas de las principales marcas automotrices estarán: Martín Zuppi (Stellantis), Pablo Sibilla (Renault Argentina), Daniel Herrero (Prestige Auto), Ivana Dip (BMW Group Argentina), Gustavo Salinas (Toyota), Martín Galdeano (Ford), Andrés Carfagna (General Motors Argentina), Nicolás Ballestrero (Grupo Corven), Conrado Wittstatt (Audi), Christian Kimelman (BYD Argentina) y Marcelo Mauro (Dongfeng Argentina).

La agenda también contará con la participación de Andrés Civetta (especialista en movilidad), además de Eli Frías (Uber), Mauricio Canineo (Pirelli), Manuel Frías (Kavak) y Claudio Damiano (experto en regulación y movilidad sostenible).

Como broche de oro habrá un espacio especial para las nuevas generaciones, con la participación de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que construyeron un auto de carreras y compitieron a nivel internacional. Una experiencia que permitirá conocer de cerca cómo la tecnología, la ingeniería y la innovación están moldeando la movilidad del futuro.

Tres estudiantes representarán al grupo entero en el Summit de Movilidad

Los temas y la agenda

El encuentro comenzará con una mirada puesta en los desafíos que enfrenta la industria para ser más competitiva, además de analizar el escenario de la producción, las exportaciones y las nuevas oportunidades que aparecen para el sector. También habrá espacio para debatir cuál es el diferencial de las compañías más allá del producto y cómo construir una propuesta de valor en un mercado cada vez más competitivo.

La movilidad premium será otro de los ejes de la jornada, con un análisis sobre las nuevas claves que aportan la tecnología y la experiencia de usuario, además del crecimiento que está registrando este segmento. A esto se sumará uno de los grandes temas de la industria actual: la electrificación y su paso de ser una novedad a convertirse en una alternativa cada vez más habitual.

También se pondrá el foco en el consumidor argentino y en sus nuevas preferencias, con una mirada sobre el crecimiento de los SUV, las pickups y los vehículos eléctricos. En paralelo, se analizarán las estrategias para crecer en un sector en transformación y el avance de la “hiperpersonalización”, junto con el mayor poder de elección que tienen hoy los consumidores.

La agenda continuará con una mirada sobre cómo construir grupos con visión de futuro y uno de los desafíos que trasciende a la industria automotriz: la última milla. También habrá un espacio específico para analizar la movilidad en la Argentina, sus principales desafíos y las oportunidades que presenta hacia adelante.

Hacia el final, distintos referentes analizarán cómo avanza una movilidad cada vez más inteligente, mientras que un especialista abordará los principales mitos y verdades sobre los autos eléctricos, uno de los temas que más interrogantes genera entre los consumidores.

Como cierre, el Summit tendrá un capítulo especial protagonizado por estudiantes que construyeron un auto de carreras y compitieron a nivel internacional, una experiencia que permitirá conocer de cerca el trabajo de las nuevas generaciones vinculadas con la movilidad y la tecnología.

¿Dónde se puede seguir la transmisión? En lanacion.com y en el canal oficial de LANACION en YouTube.