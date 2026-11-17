A pocos días de su desembarco en el mercado local, previsto para el viernes 20 de noviembre, Tesla confirmó los dos modelos con los que iniciará su operación comercial en el país: el Model 3 y el Model Y. Ambos estarán disponibles para realizar pedidos a partir de esa fecha.

La oferta inicial estará compuesta por dos vehículos completamente eléctricos que representan distintas propuestas dentro del catálogo de la automotriz estadounidense.

Por un lado, el Model 3 se ubica en el segmento de los sedanes, mientras que el Model Y combina las características de un SUV con un habitáculo más amplio y versátil. Ahora bien, los dos cuentan con tecnología de asistencia a la conducción y sistemas que pueden recibir nuevas funciones y mejoras a través de actualizaciones de software.

Tesla Model Y

Aunque la compañía todavía no comunicó cuánto costarán en la Argentina ni qué configuraciones estarán disponibles, sus valores en Estados Unidos permiten tener una primera referencia. A continuación, un repaso por los precios de ambos modelos en Estados Unidos, su mercado de origen, y en Uruguay, como referencia regional para anticipar cuánto podrían costar en la Argentina.

Los precios de los modelos de Tesla

El Model 3, en Estados Unidos, parte de los US$36.990 en su versión de entrada de gama. También se ofrece una variante Premium, a US$42.490, y una Performance, cuyo precio asciende a US$54.990.

Precios en Estados Unidos del Tesla Model 3

De esta manera, la versión de entrada de gama de este modelo eléctrico podría quedar comprendida dentro del nuevo esquema de importación de vehículos electrificados impulsado por el Gobierno, que elevó a US$35.000 el límite de valor free on board (FOB) para acceder al beneficio, por lo que, si cumple con las condiciones establecidas y obtiene una de las unidades del cupo, Tesla podría ingresar el Model 3 sin pagar el arancel extrazona del 35%.

No obstante, deberá afrontar otros costos, como el flete y el seguro, la tasa de estadística del 3%, los gastos operativos del puerto, los impuestos nacionales, el IVA y el margen comercial que establezca la automotriz, que implementará un esquema de venta directa, sin recurrir a concesionarios tercerizados.

Como referencia en Uruguay, el Model 3 se comercializa a US$32.990 en su versión base, con 534 kilómetros de autonomía; a US$37.990 en la variante Long Range, con tracción trasera y 750 kilómetros de autonomía, y a US$49.990 en la Performance, con tracción integral y 571 kilómetros de autonomía.

Tesla Model 3

Por su parte, el Model Y se comercializa en Estados Unidos a valores superiores a los del modelo anteriormente mencionado: la versión de entrada de gama parte de los US$39.990, mientras que la Premium cuesta US$45.990, la L Premium alcanza los US$61.990 y la Performance se ofrece a US$57.990.

Este modelo también podría ingresar dentro del cupo destinado a vehículos electrificados y acceder al beneficio de importación sin pagar el arancel, ya que su valor FOB es inferior al precio de venta al público en Estados Unidos, que incluye los impuestos correspondientes a ese mercado.

Precios en Estados Unidos del Tesla Model Y

En Uruguay, el Model Y se comercializa en dos configuraciones: la primera es la RWD, que tiene un precio de US$36.490 y ofrece 466 kilómetros de autonomía, mientras que la segunda es la Long Range, con tracción trasera, cuyo valor asciende a US$41.490 y alcanza los 661 kilómetros de autonomía.