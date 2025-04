Los empleos del futuro ya llegaron: qué perfiles buscan las ciudades inteligentes en 2025

Según el informe “The Future of Jobs Report 2025” del Foro Económico Mundial, se estima que para 2030 se crearán 170 millones de nuevos empleos, mientras que 92 millones de puestos actuales serán desplazados, resultando en un aumento neto de 78 millones de empleos a nivel mundial.

La transformación hacia ciudades más inteligentes y sostenibles, junto al uso de inteligencia artificial, la generación de empleos verdes, la digitalización de los servicios y las nuevas demandas ciudadanas, está redefiniendo el panorama laboral.

Organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), han subrayado que la transición hacia ciudades sostenibles e inteligentes generará nuevas oportunidades laborales ligadas a la planificación urbana, la movilidad eléctrica, la gestión de datos y la eficiencia energética.

El Foro Económico Mundial, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, Microsoft e Intel, estima que la digitalización del transporte en América Latina podría generar beneficios sociales por hasta 2 billones de dólares, lo que anticipa un crecimiento significativo en empleos relacionados con tecnologías de movilidad y transformación digital.

En este sentido, la gran pregunta es: ¿tenemos profesionales preparados para hacer frente a las demandas de las ciudades inteligentes? En opinión de Vinicius Marchese, presidente de la Confederación Federal de Ingenieros de Brasil (CONFEA) la situación de Brasil es preocupante es este aspecto por tener un problema no solo de cantidad, sino que no se están formando la cantidad de ingenieros que el desarrollo del país ni la demanda del mercado requerirán frente a las necesidades urbanas ni de calidad —los profesionales no salen de las universidades preparados para hacer frente a esas transformaciones que las ciudades están viviendo—.

Profesiones emergentes en movilidad y ciudades inteligentes

Conectarse con las tendencias y novedades de la industria smart city se traduce hoy en una ventaja laboral competitiva que permite capturar nuevos negocios e inversiones, entender hacia donde se conducen nuevas regulaciones y políticas públicas y poder leer el entrelíneas de la enorme cantidad de datos urbanos que son generados a diario.

En España, las contrataciones de ingenieros en sostenibilidad crecieron un 16% durante 2023, reflejando la creciente necesidad de profesionales en tecnologías limpias y sostenibles; es decir, profesionales especializados en el desarrollo e implementación de soluciones energéticas sostenibles en entornos urbanos. Paneles solares, sistemas de energía eólica, construcciones con eficiencia energética, son demandas cada vez más presentes que se reflejan en estas nuevas demandas laborales.

Un bosquejo de cómo pueden ser una ciudades sustentable en un futuro lejano Gentileza Charly Karamanian

Focalizando en la movilidad bajo el paradigma smart city, especialistas en movilidad intermodal; es decir, personas con capacidades de diseñar y coordinar diversos modos de transporte, como bicicletas compartidas, vehículos eléctricos y transporte público para ofrecer soluciones de movilidad eficientes y sostenibles, diseñadores de infraestructuras inteligentes; o sea, profesionales encargados de planificar y diseñar infraestructuras urbanas que integren tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las ciudades para garantizar la escala humana y con perspectiva ESG así como diseñadores de experiencias digitales, incluyendo experiencias que combinen lo físico y digital e inclusive aquellas que contemplen la incorporación de realidad virtual, aumentada y mixta, o en entornos inmersivos, serán clave.

El paisaje urbano del futuro se mezclará entre la naturaleza y el verde y la tecnología.

Y claro, uno de los perfiles más buscados ya es —y seguirá siendo— el analista de datos; especialistas en analizar grandes volúmenes de datos generados en entornos urbanos para optimizar la gestión del tráfico, la distribución de recursos y la planificación urbana, de gran soporte para la toma de decisiones basada en datos.

El mundo urbano como un mundo de oportunidades

Más allá de profesiones específicas como las mencionadas, conectarse con la agenda smart city y desarrollar habilidades para un futuro eminentemente urbano que busca ser sostenible, digital y principalmente humano, será clave.

Entre algunas de estas habilidades vale destacar la adaptabilidad y aprendizaje continuo, el poder adaptarse en los trabajos a nuevas tecnologías aplicables a un entorno urbano en constante cambio, donde los modelos de negocio tienen que adecuarse a estas nuevas demandas.

De igual manera, desarrollar un pensamiento analítico para analizar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones informadas que optimicen de forma directa la movilidad y la sostenibilidad urbana.

Los especialistas en movilidad intermodal, quienes diseñan y coordinan diversos modos de transporte, serán uno de los más buscados Shutterstock - Shutterstock

Considerando las ciudades como sistemas complejos que son, armar equipos de trabajo multidisciplinario donde se contemple la colaboración entre profesionales de diferentes disciplinas, que incluya desde ingenieros, urbanistas, pasando por expertos en tecnologías y sostenibilidad, hasta sociólogos y antropólogos que permitan entender el comportamiento y dinámicas urbanas se torna crucial para el éxito de las iniciativas y/o proyectos de ciudades inteligentes.

Una comunicación eficaz es lo que garantiza el éxito de cualquier proyecto, por lo que la habilidad para comunicar iniciativas y estrategias urbanas de manera clara y efectiva a diversos stakeholders, incluyendo autoridades locales, empresas y ciudadanos será una habilidad cada vez más requerida independientemente de la profesión; una tarea ya no solo correspondiente a equipos de marketing y/o comunicación institucional.

La nueva tendencia en la movilidad intermodal sigue en crecimiento Shutterstock - Shutterstock

Las ciudades inteligentes del futuro requieren una fuerza laboral diversa y altamente capacitada. La integración de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el análisis de datos, junto con un enfoque en la sostenibilidad y la movilidad eficiente, está dando lugar a nuevas oportunidades profesionales. Prepararse para estos roles emergentes no solo es una inversión en el futuro laboral, sino también en la creación de entornos urbanos más habitables y sostenibles.