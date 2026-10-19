Los especialistas coinciden: cuando se traba la ventanilla del auto no siempre es necesario desmontar el panel de la puerta

La ventanilla eléctrica es uno de los componentes del auto que puede presentar fallas con el uso. Cuando el vidrio deja de subir o bajar, el problema puede estar relacionado con un fusible quemado, una conexión defectuosa, una falla en el motor o un inconveniente en el mecanismo que permite su desplazamiento.

Para identificar el origen del desperfecto, los especialistas recomiendan revisar algunos componentes del sistema eléctrico y mecánico. Sin embargo, antes de desmontar el panel de la puerta o manipular las conexiones, es importante determinar qué tipo de falla presenta el vehículo.

¿Por qué la ventanilla del auto no sube ni baja?

El sistema de levantavidrios eléctrico está compuesto por un motor que acciona el mecanismo de subida y bajada del cristal, además de interruptores, conexiones eléctricas y un sistema mecánico que guía el movimiento del vidrio. En muchos modelos, la puerta del conductor también cuenta con mandos que permiten controlar las ventanillas de las demás puertas.

Los especialistas recomiendan revisar algunos componentes del sistema eléctrico XIJING RAN - Shutterstock

Entre las causas más frecuentes por las que una ventanilla eléctrica puede dejar de funcionar se encuentran:

Fusibles quemados: una falla en el fusible correspondiente puede interrumpir el suministro eléctrico del sistema. En ese caso, se recomienda reemplazarlo por otro de las mismas características especificadas por el fabricante.

una falla en el fusible correspondiente puede interrumpir el suministro eléctrico del sistema. En ese caso, se recomienda reemplazarlo por otro de las mismas características especificadas por el fabricante. Problemas en las conexiones eléctricas: los cables o conectores de los interruptores pueden estar flojos, dañados o presentar fallas en la alimentación.

los cables o conectores de los interruptores pueden estar flojos, dañados o presentar fallas en la alimentación. Desgaste del motor eléctrico: el motor encargado de accionar el levantavidrios puede deteriorarse con el uso o dejar de funcionar correctamente.

el motor encargado de accionar el levantavidrios puede deteriorarse con el uso o dejar de funcionar correctamente. Fallos en el mecanismo de elevación: los engranajes, las poleas o los rieles pueden desgastarse, aflojarse o trabarse, lo que impide el desplazamiento normal del cristal.

los engranajes, las poleas o los rieles pueden desgastarse, aflojarse o trabarse, lo que impide el desplazamiento normal del cristal. Vidrio desalineado: si el cristal se sale de su guía o queda inclinado, puede atascarse e impedir que la ventanilla suba o baje.

¿Cómo solucionar el problema de la ventanilla eléctrica?

La reparación depende del origen de la falla. En algunos casos, puede tratarse de un fusible que necesita ser reemplazado; en otros, puede ser necesario reparar el cableado, cambiar el motor o intervenir el mecanismo de elevación.

Como primera medida, se recomienda comprobar si el problema afecta a una sola ventanilla o a varias. Si ninguna funciona, conviene revisar el suministro eléctrico y los fusibles correspondientes, de acuerdo con las indicaciones del manual del vehículo.

Si la falla se limita a una ventanilla, también puede ser necesario inspeccionar el interruptor, las conexiones y el motor eléctrico. Cuando se escucha funcionar el motor, pero el vidrio no se mueve, el inconveniente podría encontrarse en el mecanismo que transmite el movimiento al cristal.

En caso de que el vidrio se encuentre torcido, trabado o haya quedado dentro de la puerta, se aconseja evitar forzarlo para no dañar el mecanismo ni romper el cristal.

El desmontaje del panel de la puerta permite acceder a los componentes internos, pero el procedimiento varía según el modelo. Por eso, se recomienda consultar el manual de reparación correspondiente y recurrir a un taller especializado cuando sea necesario manipular conexiones eléctricas o desmontar el sistema de elevación.

La reparación depende del origen de la falla beauty-box - Shutterstock

Tampoco se aconseja golpear la puerta ni dar portazos mientras se acciona el interruptor para intentar destrabar la ventanilla. Estas maniobras pueden agravar el desperfecto y provocar daños en otros componentes.

¿Qué tipos de vidrio se utilizan en los autos?

Los vehículos utilizan distintos tipos de vidrio según la ubicación y la función de cada superficie acristalada. Los más habituales son el templado y el laminado.

El vidrio templado se utiliza habitualmente en las ventanillas laterales y la luneta trasera. Ante una rotura, se fragmenta en pequeños trozos, lo que reduce el riesgo de lesiones por fragmentos grandes y cortantes.

El vidrio laminado, compuesto por dos capas de vidrio unidas mediante una lámina intermedia, es el que se utiliza normalmente en el parabrisas. Esta estructura ayuda a mantener los fragmentos unidos en caso de rotura y contribuye a la seguridad de los ocupantes.

Existen, además, otros tipos de vidrio empleados en aplicaciones específicas, como el laminado acústico, el vidrio de control solar y las variantes diseñadas para reducir reflejos o mejorar el aislamiento térmico.