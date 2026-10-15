Toyota Corolla Cross híbrido: cuánto consume realmente en ciudad y ruta

Uno de los principales atractivos del Toyota Corolla Cross híbrido es su bajo consumo de combustible, especialmente en ciudad, donde el sistema eléctrico permite reducir la utilización del motor naftero.

El SUV de la marca japonesa se ofrece en la Argentina con motorizaciones nafteras e híbridas y se convirtió en uno de los vehículos más representativos de la estrategia de electrificación de Toyota. Su popularidad también se refleja en las ventas, ya que durante 2025 fue el SUV más patentado del país, incluso por encima de los modelos del segmento B, de menor tamaño.

La diferencia de consumo entre ambas motorizaciones se explica por el funcionamiento del sistema híbrido. A diferencia de un vehículo convencional, el Corolla Cross puede circular utilizando únicamente energía eléctrica en determinadas condiciones, sin necesidad de enchufarse para recargar la batería.

Cuánto consume el Toyota Corolla Cross híbrido

En una prueba de manejo realizada en el pasado por LA NACION, el Corolla Cross híbrido registró un consumo de 5,5 litros cada 100 kilómetros en ciudad, lo que equivale a recorrer aproximadamente 18,2 kilómetros con un litro de nafta. En ruta, a una velocidad constante de 130 km/h, el gasto aumentó hasta casi 7 litros cada 100 kilómetros, equivalentes a unos 14,3 kilómetros por litro.

Esta diferencia responde a las características de la tecnología híbrida. En el tránsito urbano, las frenadas, las desaceleraciones y los desplazamientos a baja velocidad permiten aprovechar con mayor frecuencia el motor eléctrico. Además, parte de la energía que normalmente se pierde al frenar se recupera para recargar la batería.

La versión híbrida registra mejores consumos en ciudad que en ruta circulando a velocidad constante WFK

En cambio, a velocidades elevadas y constantes el motor naftero adquiere mayor protagonismo, por lo que la ventaja de consumo respecto de un vehículo convencional se reduce. Otro aspecto para considerar es la capacidad del tanque de combustible, de 36 litros. Si se toman los valores registrados durante la prueba, la autonomía teórica ronda los 650 kilómetros en ciudad y los 515 kilómetros en ruta. En la práctica, estas distancias pueden variar según las condiciones de circulación, la carga del vehículo y el estilo de conducción.

Cómo funciona el sistema híbrido

El Corolla Cross híbrido utiliza un motor naftero de 1.8 litros y ciclo Atkinson, que desarrolla 98 CV y 142 Nm de torque, asociado a un propulsor eléctrico de 72 CV. La potencia combinada del sistema es de 122 CV, mientras que la transmisión es automática eCVT y la tracción, delantera.

La batería es de níquel-metal hidruro y se recarga automáticamente mediante el funcionamiento del motor térmico y el sistema de frenado regenerativo. Por lo tanto, no requiere conexión a una fuente externa de electricidad.

El Corolla Cross híbrido utiliza un motor naftero de 1.8 litros y ciclo Atkinson, que desarrolla 98 CV y 142 Nm de torque

En condiciones normales, el vehículo puede iniciar la marcha utilizando únicamente el motor eléctrico. Cuando se necesita mayor aceleración, entra en funcionamiento el naftero y ambos trabajan de manera conjunta, con transiciones prácticamente imperceptibles.

También dispone de cuatro modos de conducción: Normal, Eco, Power y EV. Este último permite priorizar el desplazamiento eléctrico, siempre que el nivel de carga de la batería y las condiciones de manejo lo permitan.

El sistema está orientado principalmente a mejorar la eficiencia antes que a ofrecer prestaciones deportivas. En ese sentido, la variante naftera convencional, equipada con un motor 2.0 litros de 171 CV y 203 Nm, dispone de mayor potencia y una respuesta más contundente cuando se buscan aceleraciones o recuperaciones en ruta.