Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0km más baratos en octubre 2026

El ranking de los autos 0km más baratos de la Argentina volvió a modificarse en octubre. Actualmente se necesitan entre $25,1 millones y $33,3 millones para comprar alguno de los diez modelos más económicos del mercado, un listado dominado por vehículos importados y en el que las variaciones del dólar siguen teniendo un peso importante.

El JMEV Easy 3 conserva el primer puesto, con un precio de US$16.900, que al tipo de cambio oficial utilizado para este relevamiento equivale a $25.147.200. Detrás aparecen el Hyundai HB20, a $28.500.000, y el Renault Kwid, a $28.580.000. Ambos conservaron sus posiciones, aunque la diferencia entre ellos se redujo a apenas $80.000.

La principal novedad del mes se encuentra en el último puesto, donde el Suzuki Swift Hybrid ingresó entre los diez vehículos más accesibles y desplazó al Fiat Argo, que quedó fuera del ranking después de actualizar su precio.

El Hyundai HB20 continúa como el segundo modelo más económico de la Argentina

Los cambios se producen en un mercado que mostró una recuperación mensual durante septiembre, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles del año pasado. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 49.814 vehículos, un 10,7% más que en agosto, pero un 11,4% menos que en septiembre de 2025. En los primeros nueve meses del año se acumularon 435.493 unidades, con una caída interanual del 13%.

Los 10 autos 0km más baratos de octubre

Para elaborar el ranking se tomó el precio de lista de la versión más económica de cada modelo, sin contemplar bonificaciones de las terminales o concesionarios, promociones ni condiciones especiales de financiación.

En los vehículos cuyos valores están expresados en dólares se utilizó la cotización oficial de compra del Banco Nación de $1488, vigente al momento del cierre del relevamiento. Por esa razón, sus equivalentes en pesos pueden modificarse junto con el tipo de cambio.

JMEV Easy 3: US$16.900 ($25.147.200)

US$16.900 ($25.147.200) Hyundai HB20: $28.500.000

$28.500.000 Renault Kwid: $28.580.000

$28.580.000 Volkswagen Polo Robust: $30.222.550

$30.222.550 Fiat Mobi: $30.280.000

$30.280.000 JAC S2 MT Intelligent: US$20.900 ($31.099.200)

US$20.900 ($31.099.200) MG3 ICE: US$20.900 ($31.099.200)

US$20.900 ($31.099.200) Kaiyi X3: US$22.000 ($32.736.000)

US$22.000 ($32.736.000) Chevrolet Onix: $33.274.900

$33.274.900 Suzuki Swift Hybrid: US$22.400 ($33.331.200)

El Suzuki Swift Hybrid se metió entre los 10 más económicos

Los modelos que mantienen sus precios en dólares se beneficiaron de la menor cotización utilizada para el relevamiento de octubre. Es el caso del JAC S2 y el MG3, cuyos valores equivalentes en pesos pasaron de $32.081.500 a $31.099.200, una reducción de $982.300 sin modificaciones en sus listas en moneda estadounidense.

Algo similar ocurrió con el Kaiyi X3, que pasó de $33.770.000 a $32.736.000 y superó al Chevrolet Onix en el orden de los modelos más económicos. El vehículo de Chevrolet, en cambio, aumentó de $32.782.900 a $33.274.900.

El Suzuki Swift Hybrid también se vio favorecido por el movimiento cambiario. Su precio de US$22.400 equivale ahora a $33.331.200, lo que le permitió ingresar al décimo puesto. Por fuera del ranking quedaron otros cuatro modelos que también compiten entre las opciones más accesibles del mercado:

Fiat Argo: $35.470.000

$35.470.000 Peugeot 208: $36.360.000

$36.360.000 Fiat Cronos: $36.650.000

$36.650.000 Citroën C3: $37.160.000

El Fiat Argo salió del listado

Con estas modificaciones, el listado de octubre mantiene una característica que se consolidó durante los últimos meses, ya que ninguno de los diez autos más económicos es de fabricación nacional. La combinación de nuevas opciones importadas, precios en dólares y actualizaciones de las terminales continúa modificando las posiciones de un segmento en el que la diferencia entre varios competidores sigue siendo estrecha.