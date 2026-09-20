Los especialistas revelaron cuándo es momento de cambiar el auto: “No solo depende del kilometraje”

Desde el momento en que un auto sale del concesionario comienza a tener una pérdida de valor, mientras que su mantenimiento se convierte en un gasto habitual. Sin embargo, con los cuidados adecuados, un auto puede mantenerse en buenas condiciones durante muchos años.

A lo largo de su vida útil, el auto requiere una inversión en mantenimiento, además de los gastos que puedan surgir por averías o fallas mecánicas.

La duración media de un auto es uno de los datos más buscados por los conductores, aunque ese cálculo depende del uso y el cuidado que haya recibido.

El mantenimiento y el uso pueden extender o reducir la vida útil de un auto Shutterstock

Ahora bien, cuando se habla del momento de cambiar de auto, los parámetros no sólo deben estar fijados por el kilometraje o el tiempo transcurrido, sino que existen algunos otros aspectos que influyen en la decisión de cambiar el actual auto por otro nuevo, de acuerdo con Mapfre (México), compañía de seguros.

Cuando el auto tiene constantes averías o una sola muy grave cuya reparación supone un gran costo, conviene analizar si es preferible pagar el arreglo o sustituir el auto por otro nuevo.

También determinados ruidos en el motor, así como una temperatura de la máquina en un nivel inadecuado, o pérdidas de líquidos, pueden ser indicios de la necesidad de cambiar de auto.

Cuando el humo que sale del tubo de escape es completamente negro, ha llegado la hora de cambiar de auto, ya que es un signo de que el motor ya no funciona correctamente y, además, podría afectar a otras partes del auto, dice la aseguradora.

El humo negro que sale del escape puede indicar problemas en el motor LanaElcova - Shutterstock

También hay que estar atento a posibles vibraciones en el volante o anomalías en la dirección que pueden poner en riesgo la seguridad.

En el caso de que la carrocería se encuentre en mal estado, también conviene realizar la sustitución. Resulta importante mencionar que en caso de accidente el auto no podría soportar el impacto de la misma forma que un modelo nuevo.

¿A qué kilometraje conviene cambiar el auto?

Detectar un mal funcionamiento general, con ruidos y holguras en frenos, dirección o suspensiones es un indicio de que el auto necesita revisiones exhaustivas, lo que indica que la reparación será costosa si no se tuvo el cuidado y la precaución de hacer sus servicios mecánicos así como el mantenimiento de piezas en tiempo y forma.

De acuerdo con Toyota (México), una de las empresas líderes en el mercado automotriz, una cantidad adecuada para cambiar de auto basándose únicamente en el kilometraje es de 250.000 km.

Lo anterior se debe a que los expertos afirman que en promedio se conduce 24.000 kilómetros al año, por lo que cuando se ha manejado un auto por 10 años (en un uso particular), casi se está llegando a 250.000 km, la cifra en la que se debe cambiar el auto.

Una cifra adecuada para cambiar de auto es 250.000 kilómetros SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Como se mencionó antes, también existen factores que pueden cambiar esta cifra, de acuerdo al mantenimiento y las formas en las que se ha conducido el auto, por lo tanto un auto puede dar más o incluso menos kilómetros de los propuestos.

Considerando la recomendación de 10 años, cuando el auto supera los nueve años de vida, ya se debe ir planteando cambiarlo por un auto nuevo, buscando hacer la compra a finales de un trimestre cuando los vendedores, según el blog Bardahl, suelen tener más flexibilidad en el precio.