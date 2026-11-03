Los expertos en psicología coinciden: quienes hablan poco durante un viaje en auto pueden tener rasgos introspectivos

¿Por qué algunas personas eligen viajar en auto sin hablar demasiado? Aunque a primera vista esta actitud puede interpretarse como aburrimiento o falta de interés por conversar, los especialistas en psicología señalan que detrás de este comportamiento existen distintas explicaciones.

Los profesionales de la salud mental afirman que esta conducta no necesariamente debe ser vista como algo negativo. Por el contrario, suele revelar características favorables que vale la pena tener en cuenta para comprender mejor la personalidad de quienes prefieren disfrutar de un trayecto en silencio. Además, destacan que no todas las personas experimentan la necesidad de mantener una conversación constante para sentirse cómodas en compañía de otros.

En una entrevista concedida a CuerpoMente (un sitio web de Perú), la psicóloga Ana Galán explicó por qué suele ocurrir este comportamiento durante un trayecto en automóvil. Para la profesional, la confianza mutua permite que no existan conversaciones continuas durante el viaje. Es decir, cuando hay un vínculo cercano entre los pasajeros, el silencio no representa necesariamente una señal de incomodidad ni de distanciamiento.

Esto ocurre específicamente cuando los pasajeros son familiares o grandes amigos, pues consideran que en cualquier momento puede surgir una charla que duraría varios minutos. En esos casos, compartir el mismo espacio sin la obligación de hablar puede ser una muestra de tranquilidad y comodidad con la compañía del otro.

Por su parte, el profesional Javier Soriano resaltó en Psicología y Mente que estos seres humanos se caracterizan por aplicar la escucha activa en sus conversaciones y tienen la habilidad para saber en qué situaciones es necesario iniciar una charla. De esta manera, no sienten la necesidad de intervenir constantemente y pueden prestar atención a lo que sucede a su alrededor antes de participar en un intercambio.

Las personas reflexivas suelen aprovechar los momentos de silencio para analizar sus pensamientos y emociones DimaBerlin - Shutterstock

También añade que suelen ser introspectivos, ya que, durante el viaje, están acostumbrados a analizar sus propios pensamientos y emociones, permitiéndoles conseguir un mayor autoconocimiento y crecimiento personal. Para estas personas, los momentos sin conversaciones pueden convertirse en una oportunidad para reflexionar y ordenar sus ideas.

“En muchos casos, las personas poco habladoras son profundamente reflexivas y prefieren procesar sus pensamientos internamente antes de expresarlos en voz alta”, indica Soriano.

Eso sí, los profesionales en psicología también consideran que el historial personal y familiar influye en cómo se afrontan los momentos de silencio. Por ejemplo, si mantenerse callado ocasionaba problemas durante la infancia o en el entorno familiar, es posible que una persona experimente ansiedad cuando aparece una pausa en una conversación.

Por este motivo, el silencio no tiene un único significado ni debe interpretarse de la misma manera en todos los casos. Mientras que para algunas personas representa una oportunidad para reflexionar y disfrutar del trayecto, para otras puede generar incomodidad. La clave está en comprender el contexto y los vínculos entre quienes comparten el viaje.