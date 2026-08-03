Los expertos en psicología explican por qué algunas personas se transforman cuando manejan

Una persona que habitualmente espera su turno, evita discusiones y trata con respeto a los demás puede reaccionar de manera muy diferente cuando otro auto se cruza en su camino. Insultos, bocinazos o intentos de impedir una maniobra aparecen, en ocasiones, ante situaciones que fuera del vehículo provocarían una respuesta mucho más moderada.

La psicología del tránsito no sostiene que el auto cree una personalidad nueva. La evidencia indica que ciertas características de la conducción pueden reducir las inhibiciones y amplificar la ira, la impulsividad o la hostilidad que ya existen.

Uno de esos factores es el anonimato. Dentro de un vehículo, los conductores tienen menos contacto visual, desconocen la identidad de los demás y, generalmente, no volverán a encontrarse.

Un experimento de conducción simulada realizado por los psicólogos Jerry Deffenbacher y David Ellison encontró que los participantes manejaban de manera más agresiva cuando se sentían anónimos. El efecto existía, aunque era menor que el asociado con la predisposición personal al enojo.

Uno de los factores del cambio temporal de personalidad al volante es el anonimato (Foto: Freepik)

El vehículo también puede funcionar como una extensión del espacio propio. Un estudio publicado en el Journal of Applied Social Psychology examinó la relación entre territorialidad y agresividad.

Sus autores encontraron que la cantidad de elementos de personalización —como calcomanías— y el apego al automóvil predecían una mayor expresión de ira al volante. La presencia de esas marcas no provoca por sí sola la agresión, pero los resultados respaldaron la idea de que algunas personas defienden el auto como un territorio privado aun cuando circulan por un espacio público. El trabajo fue realizado mediante tres estudios.

El vehículo también puede funcionar como una extensión del espacio propio Shutterstock

A esto se suma una dificultad básica, que es que en el tránsito casi no hay explicaciones. Un conductor observa que otro se cruza, frena o demora en avanzar, pero no sabe si actuó con intención, cometió un error o enfrenta una emergencia. Esa falta de contexto favorece la “atribución hostil”, donde interpretar una acción ambigua como una provocación deliberada.

La revisión sistemática “What drives road rage?“, publicada en 2025, reunió investigaciones sobre rasgos de personalidad, percepción, autorregulación y funcionamiento psicológico. El conjunto de la evidencia muestra que la agresividad vial depende tanto de características personales como de la forma en que se interpreta y regula cada situación.

La imposibilidad de dar explicaciones en el tránsito contribuye a una interpretación hostil Shutterstock

La American Psychological Association también señala que quienes presentan niveles elevados de ira al volante tienden a asumir más riesgos, formular más pensamientos hostiles y experimentar mayor ansiedad. En simulaciones, los conductores con alta predisposición al enojo registraron más choques que quienes tenían niveles bajos.