Los expertos mecánicos alertan: cuándo se prende el testigo de un zapato en el tablero del auto no hay que ignorarlo

Los autos modernos cuentan con un tablero de instrumentos diseñado para comunicar al conductor el estado de los sistemas del auto. Entre los múltiples indicadores luminosos existe uno que suele generar dudas por su forma poco común: el testigo de un zapato.

Aunque muchas personas no conocen su función, este símbolo tiene relación con la operación segura del vehículo y puede aparecer en determinados momentos durante la conducción.

De acuerdo con los expertos de Autotekne (una aplicación móvil de asistencia mecánica remota de México), este indicador forma parte de los testigos que ayudan al conductor a interactuar correctamente con el auto.

Todas las señales del tablero son importantes y no deben ser ignoradas Petr Smagin - Shutterstock

El testigo del zapato no está presente en todos los autos. Generalmente se encuentra en vehículos equipados con transmisión automática o con sistemas de arranque que requieren una acción específica del conductor antes de poner en marcha el motor.

Según la guía de indicadores de Volkswagen México, este símbolo aparece como un recordatorio para accionar el pedal correspondiente antes de realizar determinadas funciones del vehículo.

En dichos modelos, el sistema utiliza el indicador para recordar que es necesario presionar el pedal del freno antes de arrancar o antes de cambiar la posición de la palanca de velocidades. Y también es una función que forma parte de los mecanismos de seguridad incorporados por los fabricantes para evitar movimientos involuntarios del automóvil.

Por su parte, un artículo de la app Autotekne señala que algunas marcas emplean este símbolo en coches con transmisión manual, donde el sistema puede indicar que debe presionarse el pedal del embrague para permitir el encendido del motor.

En ambos casos, el objetivo es garantizar que el vehículo permanezca bajo control antes de iniciar la marcha.

Y debido a que cada fabricante puede utilizar ligeras variaciones en el diseño del tablero y en la interpretación de sus indicadores, Volkswagen México recomienda consultar siempre el manual del propietario para conocer el significado específico del testigo en cada modelo.

¿Qué significa el testigo del zapato del auto?

Otro dato curioso es que el significado de este testigo puede variar según el color con el que aparece iluminado.

Cuando el símbolo se muestra en color verde, normalmente funciona como un recordatorio o una confirmación de que debe presionarse un pedal para realizar una determinada acción.

Tal como lo indica Volkswagen México, este indicador suele informar al conductor que debe pisar el pedal del freno para arrancar el motor o realizar otra operación autorizada por el sistema. Una vez que se cumple la acción solicitada, el testigo normalmente se apaga.

Este indicador suele informar al conductor que debe pisar el pedal del freno

Pero si el testigo aparece en color naranja o ámbar, el mensaje requiere mayor atención. Los especialistas explican que los indicadores de este color representan una advertencia que debe revisarse cuanto antes, aunque no necesariamente obligan a detener el vehículo de inmediato.

En el caso del testigo del zapato, el color naranja puede indicar que no se está accionando el pedal correcto o que existe una condición que impide completar una operación, como el arranque del motor.

Y aunque no siempre representa una avería grave, se recomienda no ignorar este tipo de avisos y comprobar la causa antes de continuar conduciendo.

Finalmente, Volkswagen México y Autotekne coinciden en que el manual del propietario es la referencia más confiable para identificar el significado exacto de cada símbolo del tablero y actuar de manera segura.