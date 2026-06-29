Los olvidos más raros que tiene la gente en los autos que toma

Uno de los principales consejos al viajar en autos de aplicación es revisar el asiento y el baúl (de ser necesario) antes de bajar. Así, el objetivo es evitar olvidar objetos de valor que puedan caerse durante el viaje y convertirse en parte del listado de cosas olvidadas.

Como para todo, hay curiosidades. De la misma manera que cualquiera puede olvidarse una billetera, otros pierden objetos más... extravagantes. De eso se trata el Índice de Objetos Olvidados, un informe que elabora Uber y que recopila los artículos que pasajeros olvidan en los vehículos y las tendencias registradas el último año.

La edición correspondiente a 2025 volvió a confirmar algunos patrones que se repiten con el paso del tiempo, aunque también dejó lugar para varias curiosidades.

Los objetos más olvidados y los más insólitos

Entre los objetos que más suelen quedar olvidados aparecen los teléfonos celulares y cámaras, seguidos por las llaves, billeteras, mochilas y bolsos. Más atrás se ubican prendas de vestir, dinero en efectivo, pasaportes, anteojos, auriculares, parlantes y computadoras portátiles.

Los dispositivos móviles son los objetos más olvidados

Se trata, en su mayoría, de elementos de uso cotidiano que los pasajeros suelen llevar consigo y que, por distracción o apuro, terminan quedando dentro del vehículo una vez finalizado el recorrido.

Sin embargo, lo que más llama la atención del informe son los objetos insólitos que aparecen entre los reclamos. En esta edición, Uber registró desde siete kilos de manteca hasta un peluche de capibara, pasando por apuntes de la facultad, un parante de atril y una reposera. La diversidad de objetos demuestra que prácticamente cualquier pertenencia puede ser olvidada durante un viaje.

Entre los hallazgos más inusuales aparecen siete kilos de manteca Shutterstock - Shutterstock

El relevamiento también identifica los días en los que los pasajeros realizaron más reportes por objetos olvidados. En ese sentido, el Día de los Enamorados y el Día del Amigo fueron las fechas que registraron la mayor cantidad de denuncias durante todo el año, reflejando que las jornadas de celebraciones y encuentros sociales suelen estar asociadas a mayores descuidos.

Cómo recuperar un objeto perdido en un viaje

Según Uber, nueve de cada 10 objetos reportados logran volver a manos de sus dueños gracias a las herramientas disponibles en la app para contactar al socio conductor y coordinar la devolución. Para facilitar el proceso, los usuarios pueden seguir estos pasos:

Ingresar a Cuenta y seleccionar Viajes.

Elegir el viaje correspondiente.

Presionar “Encuentra un objeto olvidado”.

Seleccionar “Contactá a tu conductor por un artículo perdido”.

Ingresar un número de teléfono de contacto.

Si el artículo fue encontrado, coordinar con el socio conductor la devolución.