Los patentamientos rebotaron en septiembre, pero el mercado sigue 13% abajo en el año

El mercado automotor argentino cerró septiembre con una recuperación frente al mes anterior, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados durante 2025. Según el informe mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el mes se patentaron 49.814 vehículos, un 10,7% más que en agosto, pero un 11,4% menos que en septiembre del año pasado.

Con estos resultados, entre enero y septiembre se registraron 435.493 unidades, frente a las 500.497 contabilizadas durante el mismo período de 2025. Así, el mercado acumula una contracción interanual del 13%.

La recuperación mensual se observó en prácticamente todos los segmentos. Los automóviles sumaron 32.717 unidades, 8,3% más que en agosto; los comerciales livianos llegaron a 14.000, con un crecimiento del 15,6%; y los comerciales pesados alcanzaron las 1885 unidades, 21,2% más que durante el mes anterior. Frente a septiembre de 2025, sin embargo, los autos retrocedieron 13,7% y los comerciales livianos, 9,9%. Los pesados fueron la excepción, con una mejora interanual del 9,7%.

Casi siete de cada diez vehículos son importados

Uno de los cambios más notorios continúa siendo la composición del mercado según el origen de los vehículos. De acuerdo con la entidad, en septiembre los modelos importados representaron el 69% de los patentamientos, mientras que los de producción nacional explicaron el 31% restante. Es decir, por cada vehículo nacional se registraron algo más de dos provenientes del exterior. En agosto la relación había sido 70-30, pero principalmente el buen rendimiento de la Toyota Hilux sumó un punto más a la participación nacional mensual.

Los modelos importados representaron el 69% de los patentamientos TOMAS CUESTA - AFP

La relación marca una transformación frente a los años en los que la oferta de producción local había ganado terreno y llegó a representar más de la mitad del mercado. Durante 2025 y, especialmente, en lo que va de 2026, esa tendencia volvió a inclinarse hacia los importados.

Los 10 modelos más vendidos

La Toyota Hilux fue nuevamente el vehículo más patentado de la Argentina, con 3036 unidades durante septiembre. Además de crecer 15,3% frente a agosto, registró una mejora interanual del 21,1%. El segundo lugar fue para la Ford Ranger, con 2221 patentamientos, mientras que el Ford Territory quedó tercera con 1975 unidades. El listado completo quedó de la siguiente manera:

Toyota Hilux: 3036 unidades

3036 unidades Ford Ranger: 2221 patentamientos

2221 patentamientos Ford Territory: 1975 unidades

1975 unidades Volkswagen Amarok: 1970

1970 Fiat Cronos: 1702

1702 Toyota Yaris Cross: 1549

1549 Peugeot 208: 1181

1181 Toyota Corolla Cross: 1133

1133 Volkswagen Tera: 1120

1120 Chevrolet Onix: 1106

La Toyota Hilux creció tanto en la comparación mensual como interanual y continúa como el modelo más vendido de la Argentina

El ranking vuelve a mostrar el peso de las pickups y los SUV. Tres camionetas se ubicaron entre los cuatro vehículos más registrados del país, mientras que el Territory continúa como el SUV con mayor volumen.

Los electrificados ya rozan el 20% del mercado

El avance de los vehículos electrificados fue otro de los fenómenos de septiembre. ACARA registró 865 vehículos 100% eléctricos, un crecimiento del 29,7% frente a agosto y del 434% interanual. Entre enero y septiembre se patentaron 6033 eléctricos, frente a apenas 688 durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 776,9%.

El BYD Dolphin Mini concentró más de la mitad del segmento, con 495 unidades y una participación del 57,2%. Lo siguieron el BYD Yuan Pro, con 70; el JMEV Easy 3, con 65; el BAIC EU5, con 64; y el Chevrolet Spark, con 56.

El BYD Dolphin Mini concentró más de la mitad del segmento de los eléctricos con 495 unidades y una participación del 57,2%

El volumen es todavía mayor entre los híbridos. Durante septiembre se patentaron 8322 unidades, 18,1% más que en agosto y 161% por encima del mismo mes de 2025. En los primeros nueve meses del año acumularon 60.129 registros, un aumento del 246,6% interanual. El Ford Territory encabezó ese segmento con 1072 unidades, seguido por Toyota Corolla Cross (734), Toyota Yaris Cross (673), BAIC BJ30 (599) y Chery Tiggo 7 (588).

Si se suman los 8322 híbridos y los 865 eléctricos puros, los vehículos electrificados alcanzaron 9187 patentamientos durante septiembre. Sobre las 46.717 unidades correspondientes a automóviles y comerciales livianos, equivalen a aproximadamente uno de cada cinco vehículos registrados durante el mes.